Magnus, el perrito terapéutico que acompaña a su dueño en un hospital

En redes sociales ha circulado un video que ha conmovido a usuarios, donde se muestra el acompañamiento de un perro a su dueño, mientras estaba internado en un hospital de Estados Unidos por una cardiomiopatía.

Se trata de Magnus, un perro de 6 años, de raza labrador retriever amarillo, quien ha estado al lado de su dueño Brian Benson, un neoyorquino que trabaja como artista y supervisor de postproducción desde hace 29 años.

Brian fue internado cuando fue a un centro médico por un dolor en el pecho y falta de aire. Tras días de estudios y distintos análisis, se dispuso la internación del hombre por una miocardiopatía que está relacionada con antecedentes familiares.

"Desafortunadamente es muy grave y descubrieron que tengo una afección llamada cardiomiopatía, lo que significa que mi corazón está débil y trabaja mucho más de lo que debería", describió Benson en sus redes sociales.

Desde entonces, Magnus acude al hospital a asistir a su dueño. Sin alejarse de Brian, el animal le muestra su cariño a través de distintos gestos.

De acuerdo con su sitio web, Brian adoptó a Magnus para que fuera la mascota de su familia, pero desde el momento en que vio cómo Magnus interactuaba con sus dos hijas pequeñas, supo que estaba destinado a ser un perro de terapia, por lo que lo entrenó a sus 18 meses de haberlo adoptado para ser un perro guía y terapéutico. Por ese motivo, las autoridades del hospital que internó al hombre le permitieron que se quedara con él.

"Magnus siempre encuentra la manera de consolar a todos y ayudarlos a mantenerse tranquilos y relajados. Incluso hizo sonreír a los médicos y enfermeras mientras estuvimos allí. La razón por la que a Magnus se le permitió quedarse conmigo es porque también es mi perro de servicio entrenado. Estoy muy agradecido de ser el padre de Magnus y tenerlo en mi vida", comentó.

Magnus se ha ganado a usuarios quienes aplauden al can. Sin embargo, no todos conocen la historia que hay detrás.

Según explica en su sitio web, Brian observó las capacidades de Magnus para ser un perro de asistencia debido a su personalidad, temperamento e inteligencia.

Desde entonces Brian encontró una organización de perros de terapia de gran reputación en su área e inmediatamente certificó y entrenó a Magnus para que pudieran convertirse en un equipo de terapia con mascotas.

A partir de esto, ambos visitan distintos hospitales con pacientes terminales, ya sean niños o adultos, mientras los acompañan junto a sus familias y al personal médico para sacarles una sonrisa durante los días difíciles.

"Es fácil enseñarle a un perro órdenes básicas; siéntate, quédate abajo, etc. Sin embargo, lo único que no puedes enseñarle a un perro es la empatía. Aquí es donde Magnus realmente brilla. Tiene una habilidad natural para leer a las personas y comprender lo que necesitan. Todo aquel que se encuentra con Magnus no puede evitar sonreír y sentirse relajado. Tiene una naturaleza calmante que alivia cualquier estrés o ansiedad que puedas tener, y siempre te hace sentir a gusto. Magnus siempre trae sonrisas, alegría y amor", se lee en el sitio web.