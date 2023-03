Maestros laguneros listos para concierto de corte impresionista

Los maestros ensayan en el Teatro Isauro Martínez (TIM), escenario donde el próximo sábado 18 de marzo, en punto de las 20:00 horas, presentarán un concierto con canciones impresionistas. El tenor Bernardo Fierros, la pianista Mariana Chabukiani y el trompetista Gerardo Santoyo, con la ausencia del bandoneonista Raúl Jacquez que también participará en el evento Primavera Impresionista, comparten el proceso para fraguar un espectáculo de alto nivel musical hecho en La Laguna.

“La maestra Mariana y yo teníamos tiempo explorando sobre este género francés, al que le llaman chanson, la canción francesa de concierto, sobre todo interpretando a Reynaldo Hann. Tanto ella como yo hicimos ‘click’ con este compositor. Nos encantó su manera tan elegante de los fraseos, tan armoniosa y a la vez tan sutil. No quisiera usar la palabra minimalismo, pero con poco dice mucho”, indica Bernardo Fierros.

La corriente del impresionismo se caracteriza por su belleza tímbrica, fraseos exquisitos, paisajes musicales ilustrativos, transmutación entre las poesías, la pintura, la música y el canto, cuyas obras no son interpretadas con frecuencia en la región. Los músicos apostaron por mostrarlas al público.

“Este género se va arrastrando desde diferentes disciplinas. Viene del simbolismo francés, cuando Paul Verlain empieza con esta rama de poesía que le llama simbolista. Se dice que Paul Verlaine es el único poeta que se puede llamar cien por ciento impresionista. Pero Paul Verlaine se inspiraba en pinturas de Watteu. Es un arte que se va puliendo de diferentes géneros y disciplinas artísticas. Cuando llega a la música, entre 1900 y 1940, se tiene esta sofisticación que ya se tiene en el arte francés”, agrega Bernardo Fierros.

(RAMÓN SOTOMAYOR)

El repertorio para el sábado tendrá tintes de corte mexicano, francés y español, con la interpretación de piezas pertenecientes a Manuel M. Ponce, Reynaldo Hahn, Gabriel Fauré, Claude Debussy y Manuel de Falla, quienes dieron vida a esta corriente musical. Dentro del programa se incluirán cuatro piezas del ciclo Canciones grises, de Paul Verlaine, musicalizadas por Reynaldo Hahn. Una de ellas, Chanson d’automne, conjuga versos que muestran fusión entre el paisaje y los sentimientos, melancolía y recuerdos que se ligan a la tristeza de la estación otoñal.

“Hay mucha música de cámara impresionista, música de orquesta. Creo que todos los instrumentos tuvieron algo de impresionismo. Estamos hablando de principios del siglo XX, cuando la orquesta sinfónica ya estaba bien establecida. Creo yo que el impresionismo se inclinó más hacia el piano y los instrumentos de viento, pero en general hay muchísima música”, agrega Gerardo Santoyo.

“El impresionismo es un viaje musical, porque no es tan demandante para la voz, no es un género muy virtuoso. No como en el piano, por ejemplo Debussy. Sin embargo, musicalmente, es como algo intelectual y entendimiento de lo que estás haciendo. Realmente en la voz, en un compás canto dos notas, pero en esas dos notas tengo que decir mucho, muchas texturas, muchas dinámicas”, comparte Bernardo Fierros.

Los músicos indican que se trata de una música popular, nacida a través de una revolución. Resalta la inclusión de Manuel M. Ponce, por ser uno de los precursores del nacionalismo mexicano.

Los boletos ya se encuentran disponibles en las taquillas del TIM y en la plataforma NewTicket.

“En una ciudad tan joven como Torreón, es un reto y un tanto atrevido generar este tipo de programas, sin embargo también es una excelente oportunidad de proponer respetuosamente un programa que contenga un menú musical distinto a lo clásico y contemporáneo”, cerró Bernardo Fierros.