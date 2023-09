Madrugan para alcanzar consulta en la clínica 16 del IMSS de Torreón

El IMSS "es la vida cansada". Francisca Aguilar Villegas, de la tercera edad, padece de la presión alta y tiene problemas en la matriz. Ayer llegó a las 9:30 de la mañana a la clínica No. 16 del Seguro Social de Torreón para buscar ser de las primeras en la consulta del turno vespertino, que empieza alrededor de las 2 de la tarde.

La mujer llegó acompañada de su hija. Viajaron en un camión de ruta desde la colonia La Amistad, cargando un banquito y una bolsa de tela con documentación, agua embotellada y gorditas para alimentarse mientras esperan en la explanada del hospital, junto a un numeroso grupo de personas, distribuidas en diferentes zonas, buscando la sombra para protegerse de los intensos rayos del sol.

"Hay mucha gente aquí, uno tiene que buscar la sombra porque pasado el mediodía el calor está bien fuerte y cala. Y luego, si no te vienes temprano corres el riesgo de cuando empiece la consulta ya no alcances y te dicen que regreses al siguiente día. Allá en el hospital del Manto de la Virgen, ya ve que antes atendían a la gente tuvieran o no tuvieran seguro, y pues ahora no. Mi esposo iba porque a veces no tenía trabajo, allá eran más rápidas las consultas, a veces no tienen medicamento pero como quiera te atendían, te daban la receta y la comprabas por fuera, aquí en el IMSS es la vida cansada, hacen sufrir mucho a uno", dijo la hija de Francisca.

EXPONEN SUS CASOS

Otras mujeres de los turnos vespertinos que prefirieron no revelar su identidad, también expusieron sus casos; algunas llegaron entre las 4 y 6 de la mañana. "Yo vine a consulta general vespertina por incapacidad, me caí en la oficina y le pedí a la recepcionista de aquí que me diera cita cuando se me terminara mi incapacidad y me dijo que no, que incapacitada tenía el tiempo de venir a formarme y pues aquí estoy desde bien temprano para ver si alcanzo", indicó una señora.

Ella y otro grupo de mujeres que esperaban, comentaron que para consulta, las primeras cuatro personas que lleguen a la fila general, entran antes que arriben los derechohabientes que el Instituto cita previamente. "Por eso tenemos que madrugar, porque a los demás que están formados los mandan a la Unifila y pues dicen que salen como a las 7 u 8 de la noche, los pacientes sin cita entran a consulta en caso de que no llegue uno de los que están citados y si no, pues tienen que volver después", dijo una señora.

Otra mujer, de nombre Julia, comentó que llegó a las 6 de la mañana para alcanzar un turno vespertino y hacer un trámite de pensión. Vive en la colonia División del Norte. Eran las 12:30 del día y ya no alcanzó ficha. "Nada más dan 12 fichas, ahora dieron 17 pero igual no alcancé, le pregunté a otras personas que si alcanzaron y me dijeron que sí que porque ellos llegaron desde anoche a formarse, desde las 11 de la noche, se quedan a dormir afuera apartando su lugar".

SIN CAMBIOS

A mediados de agosto de este año, la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, informó que se continuaría con la dinámica de apertura e ingreso a la unidad médica sin restricción para los derechohabientes y que se tomarían medidas de información y orientación para dar fluidez a los procesos en filas y salas de espera. Además, se daría ingreso a las personas en el área de explanada que tiene una marquesina para la protección de los rayos del sol, y aseguraron que se daría prioridad a las gestiones de las personas pertenecientes a los grupos vulnerables.

Lo cierto es que la marquesina es insuficiente para la gran cantidad de derechohabientes que se reciben diariamente, de todas las edades. El Siglo de Torreón pudo captar imágenes el día de ayer; había personas sentadas en bancos, en las jardineras, y otras más en los costados, con sombrillas y haciéndose aire con las carpetas en las que llevaban su documentación.

"En lo personal, con los médicos me ha ido muy bien pero para llegar con ellos, a la consulta, es toda una odisea, por eso creo que hace falta que nos pongan más bancas y toldos o algo en la explanada para aguantar el sol porque definitivamente la gente que vamos a consulta o a pensiones del turno vespertino no podemos estar así", señaló una derechohabiente.