Madres de hijos desaparecidos marcharán este 10 de mayo en Torreón

En el marco del Día de las Madres, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y Mexico (Funndec- Fundem) realizarán una marcha como reclamo al Estado Mexicano por la ausencia de sus hijos.

La movilización se realizará de forma simultánea con la marcha nacional que se llevará a cabo en la Ciudad de México y a la que se unirán colectivos de diversas partes del país.

La cita es a las 10:00 horas en la Plaza Mayor de Torreón de donde partirán rumbo a la Alameda Zaragoza. En el lugar, justo en el memorial de Funndec en donde se plantó un nuevo “árbol de la esperanza”, se ofrecerá una ceremonia por esos hijos que aún no han regresado a casa.

María Elena Salazar, madre de Hugo Marcelino González, desaparecido el 20 de julio de 2009, comentó que en este año se decidió replicar la movilización en Torreón, debido a que muchas mamás debido a la edad y otras más por enfermedad, no pudieron viajar a la Ciudad de México para participar.

“Nosotros decidimos quedarnos este año aquí en Torreón y hacer una visibilización; quienes nos quedamos, no dejamos pasar esta fecha tan significativa, para nosotros como madres pero a la vez tan dolorosa pues ya están entonces desde aquí, con ese ánimo de seguir adelante, seguir impulsando esta lucha de búsqueda, nos vamos a movilizar mañana (miércoles)”, dijo Salazar.

De acuerdo con la madre de familia e integrante de Funndec, como cada año este 10 de mayo es una fecha dolorosa y a la vez significativa para esas mamás que están a la espera del regreso de sus hijos.

“Como cada año, otro 10 de mayo, otro 10 de mayo que ellos no están, que ellos no han regresado, nos sigue faltando esa persona; entonces ya estamos aquí demandando al Estado mexicano que no he hecho nada por regresarlos a casa”.