Madre y tía llaman a apoyar a la pequeña Sofía, menor internada en el Hospital Infantil de Torreón

Desde hace 15 días, la pequeña Sofía de dos años y 5 meses de edad, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Infantil de Torreón, en donde su estado de salud se reporta como grave. Su madre Yaret Abigail, y Sheila, su tía, no se han despegado ni un solo momento de su lado. Debido a la gravedad, lanzan un llamado de apoyo a los laguneros, para poder enfrentar los gastos que se siguen acumulando.

La familia de la pequeña, es originaria de Ecatepec, Estado de México, desde donde viajaron a inicios de julio para conocer la ciudad, y a la cual desconocen cuándo podrán regresar.

Debido a que no cuentan con ningún familiar, amigo o conocido, la situación se vuelve aún más complicada. Sin embargo, su familia desde casa, además de palabras de aliento, han apoyado con algo de recursos, que han resultado en ocasiones insuficientes. De ahí el llamado de ayuda que hacen Yaret y Sheila, desde el hospital.

Aun desconsolada por la situación, Yaret contó que fue como al tercer día de su llegada, que la pequeña se encontraba haciendo maromas en la cama.

“Estaba jugando a las maromas, la primera salió bien, se baja riendo, se vuelve a subir para hacer la misma mecánica, empezó a reír, pero en seguida vino el llanto. Todo fue dentro de la cama, ni se cayó ni nada, y ni siquiera fue tan brusco”, explicó Sheila, quien ha sido como una segunda madre para la pequeña.

(CORTESÍA)

“Entonces ella empezó a reír y de inmediato empezaron las lágrimas, y después dijo que le dolía mucho su bracito, después se dio la vuelta y le dolió la espalda y de ahí ya no se pudo mover. La trajeron a este hospital y desgraciadamente hoy está en terapia intensiva, está muy delicada, y necesita muchos estudios”, dijo Sheila.

Aunque inicialmente el diagnóstico que se dio fue una lesión medular aguda, hoy no se tiene un diagnóstico preciso, aunque se maneja que podría ser algo inmunológico.

“Ahorita nos dijeron que van a seguir con más tratamiento, no sé bien que, de un panel de plasma, que es muy caro, el medicamento que también requiere es de inmonoglobulina, que es un medicamento que cada frasco cuestas alrededor de 10 mil pesos, conseguimos (fiado) y al parecer nos alta cubrir la parte restante, se habla probablemente de cinco ciclos, llevamos solo uno, y muchísimas cosas más, así como los gastos hospitalarios”, comentó la tía de la pequeña.

Pamela de Lara, de la asociación Si me acompañas no me rindo, se ha sumado al apoyo de la familia Hernández, y estar pendiente de sus necesidades.

Recientemente apoyaron para conseguir dicho medicamento, cuyo costo no se ha cubierto en su totalidad.

“So pudieran ayudarnos, todo suma, realmente no lo estamos ocupando para nosotras, porque lo único que queremos es llevarnos a Sofi a casa”, dijeron entre lágrimas.

Los números de cuenta para ayudar al caso de la pequeña, son: 4169 1604 8485 8494 de BanCoppel a nombre de Sheila Hernández, y la cuenta 5579 1003 5813 4334 de Santander también a nombre de Sheila Hernández.