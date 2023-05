Madre golpea con un palo de escoba a su hija de dos años en Durango

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, trasladaron a una menor de dos años y 10 meses de edad a la sala de urgencias del Hospital Materno Infantil, ya que la niña estaba policontundida, debido a que su mamá la golpeó con un palo de escoba.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública detuvieron a Nancy, de 21 años de edad, por violencia doméstica en contra de su menor hija de dos años, Dayana, quien sufrió lesiones en todo el cuerpo.

Según la versión de la agresora, con domicilio en la colonia Ampliación PRI, al filo de las 16:00 horas, la menor se salió de casa y la madre enfureció al no encontrarla, pero al momento de localizarla, no pudo controlar la ira y comenzó a golpear a la niña con un palo, hasta que la hermana de Nancy se dio cuenta y se la quitó para que no la siguiera golpeando.

Al filo de las 21:00 horas, la tía de la menor realizó el llamado al número de emergencias, en donde los paramédicos de la Cruz Roja arribaron y atendieron a la pequeñita, para posteriormente trasladarla al Hospital Materno Infantil.

Nancy fue llevada a los separos de la Estación Norte, en donde se le dio trámite al hecho y se puso a disposición del Agente del Ministerio Público.

Los médicos del Hospital Materno Infantil atendieron a la niña, que presentaba múltiples golpes, uno visible en el ojo derecho. La menor quedó a resguardo del grupo Esmeralda.