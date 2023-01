Madre denuncia a adolescente por abusar sexualmente de su hijo de 3 años en Nuevo León

La madre denunció a través de redes sociales que su hijo de 3 años fue abusado sexualmente por un menor de 13 años durante una fiesta infantil en un salón de fiestas en Nuevo León.

A través de una transmisión en su cuenta de Instagram Ivonne, entre lágrimas, narró que los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre cuando llevó a sus dos hijos a una fiesta organizada por un compañero de la escuela.

Mencionó que durante el evento uno de sus hijos se quedó solo por unos cuantos minutos y cuando lo fue a buscar, éste le señaló el abuso sexual que sufrió por parte del adolescente, que es empleado del salón.

"Voy y me acerco y noto a Marcelo algo inquieto, algo diferente en su mirada como perdida… salgo y me dice 'mamá, el muchacho me metió el pene a la boca'". Tras las palabras del menor, la mujer indicó que entró en pánico y buscó a la madre del festejado, a quien contó lo sucedido.

Posteriormente, fue a confrontar al empleado quien negó la situación y señaló que el menor se estaba ahogando por lo que le metió el dedo a la boca.

"Voy y le digo 'mi hijo me acaba de decir que le metiste el pene en la boca' y me dice 'no, es que él se estaba atragantando entonces yo le metí el dedo para sacárselo'".

Además, la madre tomó fotos del agresor y llamó a la policía, quienes se tardaron alrededor de 25 minutos en llegar al lugar.

Durante su transmisión además narró que pasaron muchas horas para poder levantar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Comentó que un familiar del presunto agresor argumentó que el joven no era así y que "era bien tranquilo".

Ivonne continuó su relato mencionando que a su hijo le fue realizado un examen médico y uno psicológico, el cual resultó positivo a abuso sexual.

Se solidarizan con madre de menor

Mariana Rodríguez, dirigente honoraria de la oficina AMAR a Nuevo León, se solidarizó con la madre del menor al señalar que conoce muchos casos que no proceden como tal debido a la ley.

"Me duele en el alma escucharte, es mi pan de todos los días, cuando quiero castigar a un agresor de los cientos de niños que llegan abusados sexualmente a Capullos… no procede nada porque o el tema sexual no fue 'suficiente' o 'mucho' o el tema de los golpes tarda menos de dos semanas en sanar".

A través de un comentario en la publicación, la esposa del gobernador Samuel García invitó a la influencer a crear juntas una iniciativa de ley que cambie dicha situación.

Detienen a menor por 36 horas. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el menor de 13 años fue puesto en disposición del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes el pasado 18 de noviembre, donde permaneció bajo resguardo por 36 horas hasta que le fue resuelta su situación legal.

A través de un comunicado, señaló que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes menciona en su artículo 122 que no se podrán imponer medidas restrictivas de libertad (cautelares o de sanción) a los adolescentes menores de 14 años, independientemente del delito que se trate.

Tras lo anterior, el adolescente fue entregado a sus padres mediante responsiva y actualmente acude en forma voluntaria a tratamiento psicológico en el Centro de Atención Integral para Adolescentes CAIPA, por un periodo de seis meses.

Por último, aclaró que la carpeta de investigación iniciada por los hechos continúa vigente y en integración y, en su oportunidad, habiendo agotado los actos de investigación pendientes, se solicitará audiencia de formulación de imputación contra el adolescente, quien deberá ser citado por la autoridad judicial.

Clausuran salón de fiestas. Andrés Mijes, alcalde de General Escobedo, anunció que el salón de fiestas infantiles "Kiddos" fue clausurado por no contar con los requerimientos, permisos, ni el personal capacitado para su operación.

A través de su cuenta de Facebook, el alcalde señaló que elementos de Protección Civil, acompañados de personal de las direcciones de Comercio e Inspección y Vigilancia, fueron los encargados de clausurar el local este miércoles.

"La seguridad y bienestar de las familias de Escobedo es lo más importante", escribió.