Madre del hijo de Nicola Porcella no descarta que la relación con Wendy Guevara sea real 

Wendy Guevara y su cercanía con Nicola Porcella dentro de La Casa de los Famosos México ha sido una de las relaciones que más le han gustado al público que sigue el reality producido por Televisa, y sobre el tema fue cuestionada Francesca Lazo, madre del hijo del participante peruano.

“La relación que ellos tengan, muy de conexión de seres humanos es de ellos, yo me atrevo a decir que lo están viviendo y puede ser algo real, o no, no lo sé, pero si es algo real y bonito, que lo disfruten”, dijo en entrevista para el programa de Imagen Televisión, De primera mano.

Sin embargo, una de las cuestiones que incluso le han preocupado a Wendy dentro de La Casa de los Famosos México, es que Nicola tiene un hijo pequeño que podría recibir malos comentarios por la cercanía entre ellos.

Al respecto, la ex de Nicola Porcella, aseguró que su hijo Adriano ha sido educado con mucha libertad.

“Ya había tenido una conversación con él, porque en el colegio muchas personas pueden tener mala intención. Él ha crecido sabiendo de todas opciones sexuales que hay y siempre de manera libre explicarle, ahorita no me pregunta específicamente por Wendy y Nicola, pero él sabe, el sentirte contento y feliz es lo que vale. Si le dicen algo incómodo, tiene la confianza de preguntar”.

Pero al ser interrogada sobre si los sentimientos de Nicola hacia Wendy son o no reales, Francesca ha preferido esperar a que él lo cuente cuando salga de La Casa.

“Uy, yo no puedo meterme en los sentimientos de Nicola, puede ser que sí o puede ser una estrategia. Wendy es una persona increíble, aquí todos somos Wendylovers, pero no sabría decirte si hay un sentimiento de por medio, yo creo que puede ser que sí”, comentó.