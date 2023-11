Madre de Harry Styles, molesta con las críticas que su hijo ha recibido por su corte de cabello

La madre de Harry Styles arremetió en contra de las críticas que su hijo recibió luego de que el cantante apareciera con la cabeza rapada.

Fue hace un par de días cuando Harry Styles sorprendió a todos luego de aparecer rapado, dejando atrás su cabello chino que lo acompañó desde que formó parte de la banda británica, One Direction.

Esta nueva apariencia le trajo al intérprete de As It Was un sin fin de reacciones en redes sociales, y es que mientras que algunos fanáticos dijeron que esté nuevo corte de cabello le acentuaba bien, otros internautas no dudaron en criticar a la estrella de 29 años.

Es a raíz de esto que la mamá del cantante, Anne Twist, utilizó sus redes sociales para arremeter en contra de las críticas que su hijo ha estado recibiendo en torno a su aspecto.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la mujer escribió: "Cuando consideras que Harry tiene un legado de bondad e inclusión, siempre ha hecho todo lo posible para hacer que todo el mundo se sienta visto y apreciado por exactamente quienes son, hay una ironía en la negatividad que ha sido demostrado por un corte de pelo. Lo siento, pero no lo entiendo".

Por otro lado, una fuente aseguró para el portal Daily Mail que el cantante se había rapado el cabello para poder tener un poco de privacidad en sus meses de descanso de los escenarios.

"Harry buscaba algo de anonimato. Si raparse la cabeza hace que algunas personas no se fijen en él durante algunas semanas o meses, ese era el mejor de los casos", comentó.

"Esa fue su razón inicial para hacerlo, pero ahora que lo han descubierto, todo sigue igual. Estuvo bien mientras duró y puede volver a crecer muy rápidamente, por lo que no le molesta su nuevo aspecto", sostuvo la fuente.