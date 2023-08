Madre de Fernando del Solar asegura que no ha visto a sus nietos desde la muerte del conductor

Madre de Fernando del Solar confesó a la prensa no haber visto a sus nietos desde que el conductor falleció el pasado junio del 2022.

Durante el homenaje póstumo que se le realizó al argentino en el Senado de la República, la señora Rosa Lina Servidio, junto a Ana Ferro, tuvieron un encuentro con la prensa, donde hablaron de las recientes polémicas que la herencia de Fernando ha traído.

Ahí, la madre del conductor mencionó que Fernando nunca quiso que estas polémicas se desencadenaran tras su muerte:

"Fer jamás quiso esto (esta polémica), yo lo único que pido es que se haga justicia, que la verdad salga a la luz, que mis nietos sean felices y que se haga la voluntad de Fer", sostuvo la señora Rosa.

Tras esto, la madre del fallecido presentador reveló que no ha podido ver a sus nietos desde que Del Solar falleció, esto debido a que nunca logra encontrarlos en casa:

"Yo he estado en contacto con los chicos, pero por medio de mensajes porque, no es que tenga prohibido verlos, pero siempre que concretamos una cita, obviamente los niños piden permiso, pero cuando llegamos, resulta que su mamá los llevó a pasear, o sea que nunca los he visto desde que Fer se fue", confesó.

Al finalizar, la señora Rosa Servidio mencionó que ella conocía tanto a Ana como a Ingrid, y sabía la verdad de las cosas: "La gente abre juicios, pero no conocen a Ana, no conocen a Ingrid, yo conozco a las dos", sostuvo.