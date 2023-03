Madonna y su poderoso discurso en donde expuso el abuso y misoginia de la industria musical

Madonna es una de las artistas con más longevidad en la industria musical. Desde principios de la década de 1980 comenzó una revolución que incomodó a varios, pero que también impulsó a otras mujeres y miembros de la comunidad LGTB+ para liberarse y expresarse.

La cantante, de ahora 64 años de edad, ha sido referenciada como un icono constante para estrellas más jóvenes como Ariana Grande, Miley Cyrus, Lady Gaga, Katy Perry y la propia Beyoncé.

Muchas tendencias, vestuarios y sonidos que hasta la actualidad siguen metidos en la industria del pop, todos ellos los hizo primero Madonna.

Sin embargo, a pesar de ser una gran estrella musical con un legado de millones de álbumes vendidos, más de 300 millones y contando, así como múltiples éxitos que hasta la fecha siguen sonando como Music, Vogue y Like a Virgin, por mencionar algunos, para Madonna Louise Ciccone las cosas no siempre fueron fáciles.

Hay un video que cada año vuelve a hacerse viral, se trata de un discurso de agradecimiento cuando Madonna recibió el galardón a la Mujer del Año en 2016 en los Billboard Women in Music, ahí la artista habló de la violencia, críticas y escrutinio que recibió, solo por el hecho de ser mujer.

"Gracias por reconocer mi habilidad de mantener mi carrera durante 34 años, Frente a la descarada misoginia, sexismo, acoso constante y abuso implacable", comienza a decir la intérprete de Frozen.

"Cuando empecé no había internet. Y la gente tenía que decirme las cosas a la cara. Hubo muchas personas a las que tuve que callar. Porque la vida era sencilla por aquel entonces", agrega.

"Cuando fui por primera vez a Nueva York, era una adolescente. Era 1979. Y Nueva York era un sitio espeluznante. Durante el primer año fui amenazada con un arma. Violada en una azotea con un cuchillo en garganta. Y asaltaron y robaron mi casa varias veces. Hasta que simplemente dejé de cerrar la puerta".

"En los años siguientes perdí a casi todos mis amigos por SIDA, las drogas o las armas de fuego. Como pueden imaginar, todos estos eventos inesperados, no solo me ayudaron a ser la mujer atrevida que está frente a ustedes. Si no que también recordaron que soy vulnerable, y que en la vida no existe la seguridad, salvo creer en ti mismo".

"Estoy recibiendo el premio a la Mujer del Año, y me pregunto: ¿qué puedo decir sobre ser una mujer en la industria musical? ¿Qué puedo decir sobre ser una mujer? Cuando empecé a escribir canciones no pensaba en cuestiones de género. No pensaba en feminismo. Yo solo quería ser una artista. Pero mi musa fue David Bowie. Él encarnó el espíritu masculino y femenino y eso encajó muy bien conmigo. Él me hizo pensar que no había reglas. Pero no era cierto. No hay reglas si eres un chico".

Después Madonna continúa hablando sobre el juego que tienen permitido las mujeres: "ser guapa y sexy". "Pero no seas muy lista" y "no tengas una opinión que se salga de las reglas".

Así también habla de la manera en las mujeres tienen que mostrar su sexualidad, así como es que no pueden envejecer.

La reina del pop acusa que lo mismo que ella hacía, lo aplaudían a otros artistas como Prince, o cualquiera que fuera hombre.

Madonna también señala que cuando lanzó su álbum Erotica, la llamaron "bruja" y zorra, incluso la compararon con el diablo.

Hasta la actualidad la artista se ha mantenido en el ojo público, rebelándose contra quienes la cuestionan y la señalan por su edad o su físico.

La artista está próxima a salir de gira para celebrar 40 años de carrera artística.

