Macarena Achaga celebra su cumpleaños sonriente y disfrutando del sol sin ropa

La actriz Macarena Achaga compartió en su cuenta de Instagram una fotografía disfrutando del sol sin ropa, como parte de una serie de fotografías publicadas para celebrar su cumpleaños, el cual fue el pasado 5 de marzo.

En la foto, la protagonista de la serie de Vix+, Las Travesuras de la Niña Mala, aparece recostada boca abajo sobre un camastro y disfrutando del sol.

Además, acompaña su publicación con un texto emotivo para reflexionar sobre sus 31 años de edad.

"Una a vuelta al sol imposible de olvidarPor muchos años pensé que no me gustaba festejar mi cumpleaños y fue hace no tanto que descubrí que simplemente no me gustaba la forma “tradicional” de hacerlo.. muuuchos intentos después les dejo un pequeño álbum de cómo he aprendido a celebrar mi propia vida.

Planear mi revolución solar me ha obligado a tener claridad en mis deseos, compromiso con mi intención, inversión de mi tiempo y recursos en el día de mi nacimiento, y sobre todo un poder de convencimiento conmigo y -los últimos tres años con el amor de mis vidas también- para tomar 5 vuelos en 48 hs y llegar a tiempo al lugar del mundo en donde los astros se alinean a mi favor no creo que sea magia, los sueños no se cumplen… se trabajan, pero se siente bonito hacer algo por ti mismo una vez al año :)

Si se identificaron con esta historia, investiguen que es la revolución solar y cómo hacer la suya en el spot perfecto para uds bbsHBD to me & gracias gracias, gracias por todos sus deseos llenos de amor, que se les multipliquen!Pd: @juanpazurita gracias por ser mi compañero de aventuras indiscutible, desvelarte todo el finde conmigo y por esta sorpre turbo cursi a la luz de la luna que me hizo el año 🥹 really, what are the odds ? I feel so grateful. Ahhh y ahora también mi fotografo fav, alta fotito me tomaste Vaya manera de comenzar mi nuevo año".

Hasta el momento la publicación cuenta con más de un millón de reacciones.