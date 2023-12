Maca Carriedo divide las redes tras 'explotar' en contra de la ampliación de licencia por paternidad

La decisión de la Cámara de Diputados sobre ampliar la licencia de paternidad abrió un debate en redes sociales. La conductora Maca Carriedo fue una de las personalidades que criticó este dictamen.

Antes del 12 de diciembre, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo concedía un permiso a los padres trabajadores para faltar a laborar durante cinco días con goce de sueldo, y sin contar los descansos obligatorios.

Sin embargo, el permiso de paternidad se amplió pasando de 5 a 20 días laborales emitidos por una empresa o patrón. Razón por la que Maca Carriedo realizó una crítica en su cuenta de Twitter, ahora X.

Maca Carriedo manifestó su inconformidad con la modificación de la licencia de paternidad. En su perfil oficial escribió:

"20 días de licencia de paternidad. ¿Me están diciendo que ahora las mamás van a tener que cuidar a dos niños al mismo tiempo?", mensaje con el que invitó a reflexionar sobre si la reforma podría ser una carga de trabajo extra para las mujeres.

El comentario de la presentadora de televisión despertó reacciones mixtas entre los usuarios de la plataforma. Algunas personas arremetieron contra la opinión de Carriedo sobre el tema:

"Ahora resulta, entonces, que los papás no tienen derecho a estar con sus bebés recién nacidos, ayudar a sus esposas, etc. Porque quieran o no, en este tuit lo que hizo fue desestimar la paternidad", respondió un usuario.

A lo anterior, Maca Carriedo aclaró que no puso en duda el derecho de los padres trabajadores, sino que habría que conocer la opinión de las mujeres ante el dictamen. Al respecto, añadió "¿Dónde se le pica para que contesten sólo mamás?".

El tuit de Maca Carriedo se volvió tendencia en la plataforma, alcanzando más de 106 mil reproducciones. Y aunque algunas usuarias apoyaron su postura, la comunicadora no desaprovechó la oportunidad para ironizar sobre la polémica:

"Ustedes enojándose con mis tuits y yo monetizándolos. Gracias por tanto", bromeó.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el también denominado permiso de paternidad es un derecho para los padres trabajadores que les permite ausentarse de su empleo en el caso del nacimiento de sus hijos o la adopción de un niño.