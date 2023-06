Luz Elena la pasa muy mal en su primer día como conductora de Venga La Alegría

Los nuevos conductores de Venga la Alegría vivieron momentos de incertidumbre en su primer día, esto luego de ser "novateados" durante la dinámica Las cajas misteriosas.

Este domingo el matutino de Tv Azteca le dio la bienvenida a Luz Elena González, Enrique Mayagoitia y Jimena Longoria como sus nuevos conductores, esto luego de que se diera a conocer la repentina salida de Anete Cuburu.

Ahora, durante la dinámica de Las cajas misteriosas, la cual consiste en adivinar qué es lo que está adentro de las cajas solo con tocarlas, los conductores vivieron momentos de incertidumbre luego de descubrir qué animales habían tocado.

Luz Elena pegó “el grito en el cielo” luego de descubrir que había tocado una serpiente, provocando que rápidamente se abalanzara a Ricardo Barcelata, mientras que su compañera, Jimena Longoria ya estaba gritando desde el primer momento en que metió la mano, y más cuando sintió que era una rata la que estaba dentro de las cajas. Enrique, por su parte, mantuvo un poco más la calma mientras agarraba las tarántulas que le tocaron como reto.

Esta actividad generó un sin fin de comentarios al respecto en redes sociales, y es que mientras que algunos usuarios reían con las reacciones de los conductores, otros aseguraban que eran una dinámica demasiado pesada.

"Mmm, como que este juego está muy pesado, no me gusta", "Eso no se hace", "Dejen de hacerles eso, no es agradable para nadie y tampoco es divertido para el público", "Ay no, que mala onda, muy mala bienvenida", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.