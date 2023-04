¡Luto en Surcorea! Muere la actriz Jung Chae Yull a los 26 años de edad

El mundo del entretenimiento de Corea del Sur se encuentra de luto, tras el lamentable fallecimiento de la actriz Jung Chae Yull.

La actriz y modelo falleció a los 26 años de edad, según informó su agencia.

"Hoy revelamos noticias tristes y desgarradoras", inicia el comunicado de la agencia, Management S, a la que pertenecía la estrella de Detective Zombie.

"La actriz Jung Chae Yull se fue de nuestro lado el 11 de abril de 2023. De acuerdo con los deseos de la familia, que debe estar pasando momentos tristes, el funeral se levará a cabo en privado y en silencio. Pedimos sus mejores deseos para que Jung Chae Yull, quien siempre se empeñó en seguir una carrera en la actuación, pueda descansar en paz", agregan.

"Les pedimos encarecidamente que se abstengan de escribir artículos especulativos o difundir rumores", finalizan.

Jung Chae Yull fotmó parte del reality Devil's Runway en el 2016, mientras que hizo su debut en el cine en la película Deep, del 2018.

Formó parte de los dramas para televisión, Zombie Detective y I Have Not Done My Best Yet.