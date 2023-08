Luis Fonsi habla de su divorcio con Adamari López tras 14 años de silencio: 'me tocó el papel de malo'

El cantante Luis Fonsi rompió el silencio y habló sobre su polémico divorcio con la actriz Adamari López: "llevo 14 años calladito, no hablaba porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a dejarme como el malo".

Fue en el año 2006 cuando Luis Fonsi y Adamari López se casaron luego de que la actriz de Amigas y Rivales librara una batalla contra el cáncer. Sin embargo, a los cuatro años de haber contraído nupcias en Puerto Rico, el cantante le pidió el divorcio, en medio de rumores de infidelidad por parte de él.

Ahora, a más de 10 años de este divorcio, Lusi Fonsi ha decidido romper el silencio y dar su versión de los hechos, argumentando que él nunca fue el malo de la historia.

Durante una entrevista con Molusco TV, el intérprete de Despacito mencionó que, tras su divorcio con Adamari se comenzaron a decir muchas cosas que no eran ciertas, y que realmente la verdad solo la conocían muy pocas personas. Además, mencionó que se había quedado callado todo este tiempo, ya que sabía que cualquier cosa que él dijera iba a hacerlo quedar como el malo de la historia.

"Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar, no me iba a creer, o iba a quedar yo como el malo", comenzó su relato. "Entonces dije, sabes que, prefiero callarme la boca, como dice la canción no hacerme la víctima, por eso me incomoda hablar de esto, porque no lo he hecho, porque yo ya pasé de página y porque soy el hombre más feliz del mundo".

Tras esto, el cantante mencionó que los hombres también merecían ser felices, como todas las personas y por eso había decidido separarse de la actriz.

"Yo sí saqué un comunicado en ese momento cuando me atacaron y yo puse los hechos, yo dije: 'esto fue lo que pasó, yo me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz, y los hombres y las mujeres mereces ser felices, los hombres también' y si hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir: 'oye yo también quiero ser feliz'".

"Siempre hay un bueno y un malo y desafortunadamente fui el malo porque fui yo el que tomé la decisión de separarme y eso lo entiendo, pero que siempre tengan todas las cartas sobre la mesa antes de juzgar. Yo pienso que la gente que ya me ve con ese papel yo puedo decir aquí todo y no voy a cambiar su mente, por eso me siento pleno y tranquilo porque ya yo acepté que hay mucha gente que sabe la verdad, que sabe el orden cronológico y sabe lo que pasó y lo que no pasó.

Al finalizar con sus declaraciones, el puertorriqueño mencionó que nadie tuvo la culpa de este divorcio, y que mucho menos expondrá los detalles que vivió con Adamari López.

“Jamás yo me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos”, sostuvo.