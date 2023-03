Luis Enrique Gastélum lucha por un lugar en Unión Laguna

No bajan la guardia, los Algodoneros del Unión Laguna en sus trabajos de pretemporada y este sábado cumplieron con su quinta jornada de entrenamientos, por la mañana en el estadio de la Revolución y por la tarde en un gimnasio de esta ciudad.

Luis Enrique Gastélum, joven lanzador de la organización lagunera, ha tenido un buen proceso de crecimiento durante los meses recientes, lo que vendrá a darle una mayor motivación para buscar ser parte del bullpen Algodonero en la campaña venidera: “Del 2021 para acá siento que he avanzado bastante, desde la Liga Invernal con los coaches que estaban aquí, luego debuté con Los Mochis en el Pacífico y luego vine para acá, me sirvió bastante estar en juego, ver bateadores, igual volví a pretemporada, regresé a Mochis y ya sentí un cambio más grande”, señaló en entrevista difundida por el equipo fundado en 1940.

Sobre el hecho de haber sido parte de los Cañeros de Los Mochis, equipo campeón de la LMP, el joven sinaloense comentó: “Creo que todavía no me la creo, el quedar campeón con el equipo de la ciudad donde nací, fue un sueño supergrande, trabajé bastante con los coaches, con (Jesús) Manso, me sirvió mucho también lo que trabajé con Arturo Ruiz aquí en la Invernal, ahora hay que seguir trabajando”, declaró.

El cubano Jesús Manso, coach de pitcheo de los Guindas y también de Los Mochis, ha sido parte importante del crecimiento del lanzador de 21 años: “Como son las dos ligas, todo el año me está ayudando, corrigiendo las cosas que estoy haciendo mal y me va diciendo lo que debo seguir trabajando para ser un mejor pitcher”, concluyó Luis Enrique, quien buscará hacer el equipo a partir de buenas actuaciones en los juegos de pretemporada.