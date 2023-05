Luis de Llano no se disculpará con Sasha Sokol y buscará apelar la demanda en su contra

¡El caso continúa! Después de que Sasha Sokol ganó la demanda en contra de Luis de Llano, se ha dado a conocer que el productor no está dispuesto a ofrecerle una disculpa a la cantante, e inclusive piensa apelar la sentencia en su contra.

Fue el pasado 10 de mayo cuando se dio a conocer que Sasha Sokol había ganado la disputa legal en contra de Luis de Llano, esto después de que el hombre declarara abiertamente que había sostenido una relación con la intérprete cuando esta tenía 14 y él ya superaba los 30 años.

"Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México", comentó Sasha en ese momento.

Además, la exTimbiriche aseguró que Luis de Llano tendría que ofrecerle una disculpa publicar por los daños y prejuicios ocasionados en su contra.

"La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación, constituye un acto de revictimización y en consecuencia lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización".

Bajo este contexto, el programa Chisme No lIke dio a conocer que posiblemente el productor no está dispuesto a ofrecerle una disculpa a la cantante y que además, está listo para apelar la sentencia en su contra.

En el programa conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, se dio a conocer el supuesto mensaje que Luis les habría mandado luego de que este fuera contactado por la producción: "Muy pronto te contactaré y con mucho gusto lo hacemos. Supuestamente, tenemos un contrato de confidencialidad que ella no está respetando, pero yo sí respeto la ley y el caso aún no se termina, hay apelaciones", se podía leer.

Con esto, según los conductores del programa, De Llano daría entender que no ofrecería una disculpa pública, y que inclusive buscará recovar la sentencia que Sasha interpuso en su contra.