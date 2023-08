Luis Chávez supera el examen médico y fichará por el Dinamo Moscú en las próximas horas

El futbolista mexicano Luis Chávez superó este viernes el examen médico con el Dinamo Moscú y fichará por el equipo ruso en las próximas horas, según adelantó su agente, Claudio Curti.

"Chávez pasó el examen médico. Todo fue bien", dijo al diario "Sport-Express".

Según la prensa, el centrocampista mexicano firmará un contrato por cuatro temporadas con el club en el que militó el legendario Lev Yashin, la Araña Negra, el único portero en recibir el Balón de Oro.

Chávez llegó la víspera a Rusia para sustituir al internacional ruso Arsen Zakharyan, que fichó por la Real Sociedad.

"La decisión de jugar en el Dinamo la tomé enseguida. La primera oferta fue de ellos. Me comuniqué con el entrenador y la directiva. Después, ya no valoré otras ofertas. Me centré en el traspaso al Dinamo", dijo Chávez a la prensa rusa a su llegada a uno de los aeropuertos moscovitas.

El mexicano, de 27 años, tuvo que pagar de su bolsillo al Pachuca mexicano la cláusula de rescisión para superar las complicaciones financieras provocadas por las sanciones occidentales contra Rusia debido a la guerra en Ucrania.

Por ese motivo, el club mexicano no podía hacer transacciones financieras con Rusia, cuyos clubes tienen muchas dificultades para fichas futbolistas en algunos países.

El jugador, internacional con su país y que marcó 14 goles y repartió 12 asistencias en 143 partidos con el Pachuca desde 2019, desveló que ha elegido el número 24 y que tiene intención de aprender ruso.