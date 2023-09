Luis Ángel 'El Flaco' revela que escuchó cómo reanimaban a su hija por teléfono

Luis Ángel "el Flaco" habla a un mes de que su hija Fernanda Robles muriera en un accidente marítimo, confesando que escuchó el momento en que los paramédicos trataban de reanimarla, debido a que se encontraba conversando con su hermano por teléfono, situación que mantiene a su corazón roto, pues asegura que, a raíz de la partida de la joven, siente un profundo resentimiento por el mar.

Fue el 14 de agosto cuando "el Flaco", exintegrante de la Banda los Recoditos, dio a conocer la lamentable noticia de que su hija de 21 años había muerto. El suceso tuvo lugar en la playa Cerritos, ubicada en Mazatlán, a poco de que Fernanda regresara de una fiesta, acompañada de un amigo, con el que decidió meterse al mar, sin embargo, la marea dificultó que los jóvenes pudieran dominar su nado y, aunque fueron asistidos por las personas que presenciaron lo ocurrido, sólo el amigo de Fer pudo ser rescatado.

Ahora, a un mes de lo ocurrido, el cantante sinaloense ofreció una entrevista para "El gordo y la flaca" en la que compartió cómo se enteró de la noticia pues, en ese momento, se encontraba en Sacramento, California, en donde ofrecería un concierto. Luis Ángel precisó que uno de sus hijos estuvo llamándolo insistentemente y su actual esposa le advirtió que su hijo Luis estaba tratando de comunicarse con él.

"Me estaba marque y marque mi hijo, me dice mi esposa: '-Amor, te está hablando Luis', y en eso me entra un mensaje: '-Papá es urgente, hay una emergencia' y ya le marque", contó.

Fue así que el joven le contó que él y otros integrantes de la familia ya se encontraban en camino del lugar de los hechos y él, por su parte, se comunicó con uno de sus hermanos que, como su hijo, estaba en Mazatlán, para que le hiciera el favor de ir a buscar a su hija, debido a que él es muy bueno nadando. Fue así que llegar a Cerritos, se metió a la playa en su búsqueda cuando vio que el propio mar regresaba el cuerpo de la joven a tierra una hora más tarde.

"Le hablé a mi hermano Ramón, le dije a mi carnal: '-Hay una emergencia, hazme el paro'", detalló.

De esa manera, Ramón y Luis Ángel siguieron conversando sin colgar el teléfono, por lo que el músico de 39 años podía escuchar algunas de las cosas que estaba sucediendo.

"El mar la sacó e inmediatamente se metió por ella y la sacó rapidísimo, como él es muy bueno para nadar, la sacó a tratar de ayudarla, pero el teléfono nunca se colgó, entonces estaba escuchando. Trajeron la ambulancia hasta que le dieron los primeros auxilios, pero ya tenía rato... ya tenía rato que se había ido".

"El Flaco" expresó que el dolor que le causó la noticia era comparable a como si un martillo hubiera golpeado su corazón, pues es tanto su dolor ante la partida de la joven, quien fuera hija de su expareja Maricruz Robles, que en este momento -reconoce- que siente un resentimiento al mar por haber sido el que se llevó a la joven.

"Yo amo el mar y le agarré como un coraje al mar".