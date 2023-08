Luis Ángel 'El Flaco' regresa a los escenarios y recuerda a su hija entre lágrimas: 'un aplauso hasta el cielo'

Luis Ángel 'El Flaco' regresó a los escenarios y, con lágrimas en los ojos, recordó a su hija María Fernanda: "démosle un fuerte aplauso, que llegue hasta el cielo".

Fue la semana pasada cuando se dio a conocer que María Fernanda, hija del cantante Luis Ángel 'El Flaco', había fallecido tras ahogarse en las playas de Mazatlán, Sinaloa.

Ante esto y después de un duro mensaje por parte del intérprete mexicano, 'El Flaco' regresó a los escenarios y, en medio de su presentación en Los Ángeles, recordó entre lágrimas a su hija.

Con un semblante triste y una copa en la mano, el cantante mencionó que, a pesar de se encontraba destrozado por la pérdida de María Fernanda, aseguró que presentarse y dar conciertos lo ayudaba muchísimo.

"El show debe de continuar, no le temía (a la frase) porque no me había pasado algo tan cabrón como esto, pero dije: ‘mi gente no tiene la culpa', al contrario, son personas que me aman que me quieren, que están conmigo, el dolor es fuerte, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, pero subirme a este escenario, cantarles, me llena de una alegría bonita, y la verdad que se los agradezco un chingo", contó.

El emotivo momento vendría después de que 'El Flaco' le solicitó al público un fuerte aplauso a su hija, además de pedirles que lo acompañen en la interpretación de la canción Mi último deseo de Los Recoditos, la cual era dedicada a ella.

"Les voy a pedir algo, en memoria de mi hija María Fernanda, démosle un gran aplauso para que le llegue hasta el cielo, y por favor, ayúdenme a cantar esta canción para que le llegue a ella también al cielo", pidió.