Luis Ángel 'El Flaco' reaparece con triste mensaje tras la muerte de María Fernanda: 'mi hija se fue'

Luis Ángel 'El Flaco' reapareció en redes sociales y brindó sus primeras declaraciones luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de su hija María Fernanda: "Mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija se fue".

Fue la tarde del 14 de agosto cuando se dio a conocer que María Fernanda, hija del cantante 'El Flaco' había fallecido luego de ahogarse en las playas de Mazatlán, Sinaloa, mientras se encontraba en compañía de una de sus amigas, quien sí logró ser salvada.

Ahora, a través de su cuenta de Facebook, el cantante realizó un En Vivo donde brindó sus primeras declaraciones tras la muerte de su querida María Fernanda.

"Es un golpe muy duro, muy fuerte, nunca me imaginé, no estaba preparado preparada para este tipo de cosas”, comenzó al borde de las lágrimas. "Te va bien, machín en tu carrera, y todo está bien, firmas con una gran compañía, tu mamá está bien, tus papás están bien, todos tienen salud y abundancia y no te imaginas que algo así sucedería. De verdad que ni por aquí me pasaba, pero pasa".

Tras esto, 'El Flaco' lanzó una fuerte reflexión a los jóvenes, pidiéndoles que sean más cuidadoso con sus decisiones, porque cuando menos lo esperan puede pasar una desgracia.

"Jóvenes, muchachos, que andan en el desmadre, que andan en la fiesta, que andan en todo lo que es el desmadre, cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión tal vez tomada por andar sin pensar las cosas".

"Dejan un vacío bien cabrón, todos fuimos jóvenes, en su momento yo también lo fui, y sentía que la vida no se me iba a acabar, gracias a Dios pasé por ahí, la vida me dio más oportunidades y aquí sigo".

El cantante mencionó que lamentablemente su hija no tuvo otra oportunidad y fue arrebata de su vida para siempre.

"Pero no es así con todos, mi hija no tuvo otra oportunidad, con mi hija no fue solo un susto, mi hija se fue, y dejó un vacío cabrón aquí, que no sé cuanto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo que está pasando", sostuvo.

Por el momento no se han dado más declaraciones en torno al velorio de la joven María Fernanda.