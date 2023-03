¡Louis Tomlinson invade los cines! Hoy se estrena su documental All Of Those Voices

Las fans del cantante y compositor británico, Louis Tomlinson, tienen listas sus palomitas para disfrutar el día de hoy el documental All Of Those Voices, dirigido por Charlie Lightening.

Después de tachar los días en el calendario durante un mes desde que se efectuó la preventa de boletos el pasado 22 de febrero, este miércoles millones de fans podrán conocer elmundo del artista desde su propia perspectiva. Por segunda ocasión, sus seguidores disfrutarán al verlo en la pantalla grande, luego de una década desde que salió This Is Us, el documental de la “Boy Band” británico-irlandesa One Direction de la que formó parte.

Esta vez Louis hará escuchar “todas esas voces” relevando su trayectoria en la industria musical como jamás la ha contado. Mediante una hora y 44 minutos invita a los espectadores a conocer uno de sus lados más íntimos y es un boleto al detrás de cámaras de su gira mundial con entradas agotadas el año pasado.

“Creí que para mí era la banda o nada. Me costaba imaginarme por mi cuenta, no vi un camino de regreso” narra en el tráiler del documental. Tras haber transitado por la música en una sola dirección por años junto a Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik (quien oficialmente dejó la banda el 25 de marzo de 2015) y Niall Horan, Louis decidió emprender un camino diferente, experimentando lo que sus compañeros también hicieron, ser solista. “Finalmente me siento digno de donde estoy y lo que estoy haciendo”.

El tráiler también exhorta a la nostalgia de todos aquellos que crecieron escuchando las melodías de la banda, ya que aparecen escenas de los cinco, así como del protagonista, oriundo de Doncaster, Reino Unido, y quien tiene la mayor cantidad de créditos de escritura de las canciones de la agrupación.

Una famosa cadena de cines será la encargada de transmitir el filme hoy y el sábado 25 de marzo, en toda la República Mexicana se exhibirá en alrededor de 200 conjuntos (los cines de cada región). La Laguna no es la excepción, Mireya Pérez, encargada del área de dulcería de una sucursal local de la famosa cadena de cines compartió para esta casa editora que se vendieron 450 boletos incluidos los dos conjuntos con los que cuenta la ciudad de Torreón. Mismos que se agotaron el primer día de la preventa, cuyas ventas en su mayoría fueron a través de la app.

“Sí hubo respuesta positiva de parte de los fans, porque desde antes que se abriera el cine ya había personas formadas esperando a que se abriera la taquilla para comprar sus boletos” dijo. A su vez, adelantó que estarán regalando posters y boletos conmemorativos al ingresar a la sala.

Tokio fue el primer lugar donde se realizó una premiere, el pasado 13 de marzo. Posteriormente, el jueves 16 de marzo por la noche enalteció sus raíces británicas en la capital de Reino Unido, Londres, donde se dio una sorpresiva ymuy esperada reunión.

Su excompañero y amigo Liam Payne apareció para apoyarlo y ambos desfilaron sobre la alfombra. Posteriormente, Liam le dedicó unas palabras a Louis vía Instagram:

“Ver el mundo a través de tus ojos anoche fue la cosa más hermosa de experimentar” fue parte de la publicación, donde se mostró sumamente orgulloso de Tomlinson. Louis en varias ocasiones ha declarado su amor hacia México y lo demostró haciendo valer el dicho popular “una acción vale más que mil palabras” convirtiendo a la capital del país en una de las tres sedes de la premiere de su trabajo cinematográfico.

El lunes 20 de marzo “el puente” fue aprovechado de forma diferente por las “louies”mexicanas, quienes se dieron cita en un centro comercial ubicado en avenida Universidad, Coyoacán. Incluso, desde la madrugada varias fans comenzaron a llegar, emocionadas porque el británico había pisado tierras mexicanas desde el domingo.

La alfombra roja la condujo el creador de contenido y actor Héctor Trejo, quien se encargó de guiar el evento y ser el enlace entre las fans, Charlie Lightening y Louis Tomlinson. Charlie fue recibido en la alfombra roja entre preguntas, aplausos y con la peculiar alegría que caracteriza al fanatismo mexicano, los asistentes invitaron al director a bailar La Pelusa.

El director manifestó ante el micrófono que “todo salió muy natural, no tuvieron que orquestar nada”, añadiendo que el material expuesto generará “una explosión de emociones, se van a reír, se van a emocionar”.

Los gritos de euforia se acentuaron cuando se anunció la aparición del cantante y con la frase coreada “Louis te amo, ya eres mexicano” fue acogido por las louies que se congregaron en la plaza. Tomlinson en todo momento se mostró agradecido y accesible con sus fans, a quienes les firmó varios posters. Cabe destacar que con ayuda del conductor Héctor les dedicó un par de palabras en español “Gracias por estar aquí. Las amo”.

Asimismo, mediante redes sociales se dio a conocer la sorpresa de los trabajadores del lugar, ya que según declararon “nunca habían tenido una premiere tan exitosa”. También algunos internautas manifestaron su preocupación por la seguridad debido a que la zona estaba abarrotada.