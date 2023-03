Lost in Zomewhere, una propuesta 100 por ciento lagunera

En la Comarca Lagunera imperan diversos géneros musicales expuestos por talentosos laguneros.

Luis Ángel García es un joven de la región que se hace llamar Lost in Zomewhere y bajo este concepto ha dado a conocer varios temas inéditos.

Sobre su peculiar nombre artístico, el chico comentó que, “originalmente no me animaba a animar mis canciones, así que hacía canciones instrumentales, para que mientras lees o haces algo tengas algo que escuchar, pero con el tiempo me nació la idea de ponerle letras a las rolas y comencé a cantar”.

En el programa El Sonidero Lagunero de El Siglo de Torreón, Luis Ángel que algo que le impedía ser intérprete es que no lo hacía bien.

“Cantaba muy mal, ahorita canto un poco mejor porque empecé a tomar clases desde el año antepasado. Originalmente, eran canciones acústicas con piano y luego me empecé a mover al rock, al pop, al reguetón, al metal. Escucho y hago de todo”.

García mencionó que muchos de sus temas ya cuentan con videos: “Muchas de mis rolas tiene clips. Soy muy fan del terror y entonces los videoclips son como pequeños cortometrajes de miedo, de sangre”, comentó.

Recalcó que la mayoría de sus canciones no han sido inspiradas en sus vivencias, sino de sus familiares o amigos.

“Pocas rolas hablan de mí, la verdad. Hay una que compuse basado en la película Madre”.

Luis Ángel, quien es admirador de Junior H, es también Licenciado en trabajo social, algo que también disfruta.

“Ya ando trabajando. En cuanto salgo me dedico a lo de la música, pero sí me gustaría dedicarme de lleno a los escenarios”.

García externó entusiasmado que él cree bastante en sí mismo, por lo que espera poder concretar sus sueños musicales.

“Voy a seguir trabajando duro”, manifestó.