Los trazos realistas del lagunero Daniel Casas

Tenía tan sólo nueve años de edad cuando un lápiz le indicó el camino sobre un trozo de papel. El artista lagunero Daniel Casas comenzó a dibujar por mimetismo, por emular los dibujos animados que veía en televisión: Los Pitufos, La Pantera Rosa, fueron algunos de sus primeros personajes.

Incluso hoy en día resguarda un libro que contiene sus primeros 200 dibujos, cada uno de ellos numerado, como si se tratase de un registro de sus propias raíces. “Yo llenaba las libretas, veía una libreta con hojas limpias y me ponía a dibujar”.

Casa saca su celular e inmediatamente busca las fotografías de sus primeros dibujos. Las muestra con emoción, como si su niño interior se hiciera presente. Se detiene en algunas imágenes, da su contexto, su historia, algunos de los personajes son de su propia invención.

“Salía de la escuela, llegaba a la casa y hacía mi tarea. Si no la terminaba no podía ver caricaturas, que era lo que me gustaba. Me ponía a dibujar y mi mamá y mis hermanos me preguntaban por qué no salía a jugar con mis amigos”.

En 1988 se mudó a Tlaxcala con uno de sus hermanos. Allí ingresó a la escuela del artista de Desiderio Hernández Xochitiotzin. Primero quiso aprender a pintar, pero se dio cuenta de que prefería el lápiz antes que el pincel y la paleta.

“Me gustó el dibujo a sombras, ¡sombrear! Porque en la escuela de pintura es lo primero que te empiezan a enseñar”.

A falta de tiempo, dejó la escuela e invirtió sus días al empleo que tenía en una refaccionaria. Había cumplido 18 años, pero siempre tuvo la idea de dibujar, de entregarse al grafito con sus luces y sus sombras.

Pronto sus conocidos se percataron de su talento. Así fue tomando encargos: dibujaba mascotas, familiares. Recuerda que realizó su primera exposición en Chihuahua, con una serie de dibujos de tarahumaras. Hoy reside en Celaya, donde labora como signatario en un laboratorio.

Las siete maravillas

La nueva exposición de Daniel Casas, disponible desde el pasado martes en el Museo Casa del Cerro y organizada por la coordinación de Artes Visuales del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), se nutre con dibujos realizados desde el año 2007. Titulada Las Siete Nuevas Maravillas del Mundo, incluye dibujos realistas de sitios como Chichen Itzá (México), el Cristo Redentor (Brasil), el Coliseo Romano (Italia), el Taj Mahal (India), Petra (Jordania), Machu Picchu (Perú) y la Gran Muralla (China), obras que representan grandes logros arquitectónicos para la humanidad.

A estos cuadros se suman otros dibujos más recientes, que también fluyen en la corriente del realismo. Sobe su técnica, compartió que emplea el lápiz 2H para hacer el boceto del dibujo, para luego dar sombras con el lápiz 6B. La limpieza en su trabajo es notoria, pues trata de tener una imagen bien definida para que la obra salga lo más realista posible.

Las Siete Nuevas Maravillas del Mundo estará disponible en el Museo Casa del Cerro hasta el próximo 17 de noviembre.