Los récords que RBD ha batido con el Soy Rebelde Tour; están entre las giras más taquilleras

Tuvieron que pasar 15 años para que RBD, una de las agrupaciones que se convirtió en un fenómeno mundial dentro de la música pop, volviera a reunirse en los escenarios y el viaje musical que arrancó el pasado mes de agosto en El Paso, está a tan solo unas horas de acabar.

Este jueves, el "Soy Rebelde Tour" de Anahí, Maite, Dulce María, Christian y Christopher llegará a su fin con un concierto histórico en el Estadio Azteca, quizá el más grande de toda su carrera.

Sin embargo, a lo largo de más de 40 conciertos en países como Estados Unidos, Colombia, Brasil y México, la banda ha logrado batir varios récords históricos.

Tan solo en Estados Unidos, y según información del portal especializado Touring Data, este tour se convirtió en el más taquillero al recaudar 130 millones en 30 shows, arrebatándole esta marca a al "Where We Are Tour" del extinto grupo británico One Direction.

Además, el sitio Pollstar colocó a la gira de RBD también dentro del listado de las 20 más exitosas del 2023, ocupando el sexto lugar y por debajo de artistas como Beyoncé, The Weeknd y Karol G. En la misma lista también se encontraron otros dos mexicanos, Luis Miguel con su "Tour 2023" y Peso Pluma.

Pero eso no es todo, la revista Billboard colocó al "Soy Rebelde Tour" en el puesto número 21 de las 40 giras más lucrativas a nivel mundial, superando a Bad Bunny, Daddy Yankee, Imagine Dragons, entre otros.

En tierras mexicanas, los cantantes también la armaron en grande, pues con sus seis fechas en el Foro Sol, se convirtieron en los artistas con mayor número de conciertos agotados en este recinto. Y es que solo basta mencionar que, juntando a todos los asistentes, lograron reunir a 390 mil almas, cifra a la que aún no se le suman los 80 mil que se tienen previstos para mañana.

Esta gira no solo quedará en el recuerdo de los fans, también del grupo, pues los confirmó como uno de los grupos más exitosos de los últimos tiempos.