"¿No merecemos que el gobierno federal voltee a vernos, que voltee a ver al campo del norte, a Coahuila, a La Laguna? Esa es la pregunta, porque en los últimos cinco años ha sido mínimo el apoyo" expresó el presidente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), Baudilio Rodríguez Abusaid sobre la propuesta del Presupuesto de Egresos (PEF) del 2024, en donde no se contemplaron recursos para la actividad agropecuaria para el estado de Coahuila.

"Estamos totalmente en desacuerdo que Coahuila no tenga presupuesto para el campo y lo único que genera es que no hay una política a largo plazo en el agro, lo que generará una insuficiencia alimentaria en el país".

Declaró que celebran que el gobierno federal oriente el presupuesto hacia los campesinos del sur, a las pensiones de los adultos mayores, las becas, los apoyos a las personas con discapacidad, pues con esos programas las familias tienen poder adquisitivo, pero de seguir marginando a los estados del norte de los apoyos, lo que provocará es que haya escasez de carne, de pollo, leche, hortalizas, granos que son alimentos que se producen en la zona norte y que al no cumplir con la demanda, obligue a la importación y con ello una escalada de aumentos en los precios.

"Hemos visto que en el gobierno no hay una política para que se esté marcado en un futuro, de cómo ven el agro, los productores no tenemos apoyo de ninguna manera, no estamos siendo lo productivos como deberíamos de ser, está habiendo escasez de algunos alimentos, entonces la balanza tiene que ser pareja; claro que se tiene que apoyar al pueblo que lo necesita y estamos totalmente de acuerdo, lo celebramos, pero también que lleguen los programas a los productores para que no haya insuficiencia alimentaria".

El presidente de la CNPR, agregó que las proyecciones son que en el 2024 se tendrá un faltante del 40 por ciento de carne porcina y en 2025 aumentará a un 60 por ciento y así va disminuyendo la disponibilidad de otros productos, por lo que repitió que ante la escasez, aumentarán los precios, aunado a que se recurrirá a la importación y de poco servirán los apoyos a las personas en condiciones vulnerables con alimentos más caros.

"Con todo respeto para el presidente y al legislativo, pero no se nos está apoyando, como los apoyan en otras partes del mundo y no se nos está reconociendo la contribución que nosotros hacemos al poner el alimento en la mesa de los mexicanos, la contribución que hacemos a la economía, si no cada vez vemos una menor capacidad del campo, porque también este año nos pegó el factor del cambio climático, nos causó muchos daños en las siembras, porque por 60 días se tuvieron temperaturas superiores a los 40 grados y recientemente con una lluvia atípica, que sí ayudó, pero recordemos que Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, el mismo Texas está en sequía y no sabemos cómo piensa el gobierno federal, cuando no hay programas para semilla, fertilizantes, para la compra de tractores, infraestructura hidráulica".

Rodríguez Abusaid resaltó que al enterarse que no habrá apoyos para la actividad agrícola de Coahuila han platicado con diputados federales, senados del PRI y de Morena, incluso recientemente lo hizo con la delegada de la Secretaría del Bienestar, Claudia Garza del Toro y la respuesta es que no se puede hacer nada, pues el presupuesto así viene.

"Nosotros le pediríamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que volteara a ver al norte, en lo particular a La Laguna de Coahuila y que se quitaran de pleitos políticos, que se dedicaran a hacer productivos a la gente del campo que nunca se ha rajado, siempre hemos estado aquí y por generaciones hemos trabajado día a día para que México tenga los suficientes alimentos y de la mejor calidad y ahorita nos están dejando a un lado, nos están abandonando, por eso le pedimos al presidente y a los candidatos que van a participar en la siguiente elección que formulen un plan para el agro de México destinado a los siguientes 20 años y que nos digan a dónde debemos de llegar con su apoyo y con nuestro trabajo".