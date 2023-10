Los mejores k-dramas de oficina para maratonear un fin de semana

Actualmente, las series surcoreanas están viviendo un punto bastante alto en el entretenimiento internacional.

Y es que gracias al streaming, más personas están comenzando a disfrutar de los llamados k-dramas, las cuales ofrecen un amplio repertorio de temáticas a lo largo de sus producciones.

Sin embargo, han sido los dramas de oficina los que más llaman la atención del público joven-adulto, es por esto que te presentamos las mejores series que narran sobre aquel romance que se desarrolla adentro de una oficina, perfectas para maratonear con tus compañeras de trabajo.

What's Wrong with Secretary Kim (2018)

Comedia romántica

¿Qué le ocurre a la secretaria Kim? Es un k-drama protagonizado por el actor Park Seo-joo (Parasites, Itaewon Class) y la actriz Park Min- young (Healer, Her private life).

Esta historia nos cuenta la vida de Lee Young-Joon, un narcisita vicepresidente de una prestigiosa empresa en Seúl, el cual, al ver que su secretaria, Kim Mi-So quiere renunciar, hace de todo para que la joven no se vaya.

Young-Joon le ofrece un aumento de sueldo, un ascenso y varias cosas más, pero los rechaza. No obstante, aunque no está dispuesta a quedarse, decide negociar un mes adicional en la empresa, para así encontrar y preparar a una nueva secretaria.

Es ahí donde Lee Young-Joon se da cuenta de lo importante que es Mi-So para él, valorándola inclusive más allá de lo profesional.

A Business Proposal (2022)

Comedia romántica

Propuesta laboral es un k-drama protagonizado por el actor Ahn Hyo-seop (A time called you, Abyss) y la actriz y cantante Sejeong (Produce 101, School 2017)

Esta divertida serie gira en torno a Shin- Hari una joven que acepta ir a una cita a ciegas en lugar de su mejor amiga, Jin Young- seo. Sin embargo, la sorpresa vendría cuando descubrió que su cita era Kang Tae-moo, el director general de la empresa en la que ella trabaja.

Las cosas se complican aún más cuando Tae-moo le propone matrimonio, sin saber que ella en realidad es su empleada, por lo que Ha-ri deberá de esconderse de él cada que esté en la empresa, desencadenando una serie de divertidos y torpes encuentros entre ambos.

My secret romance (2017)

Comedia romántica

Mi romance secreto es un k-drama protagonizado por el actor Sung Hoon (Oh my venus, Noble- My Love) y la actriz y cantautora Song Ji-eun (Wish Woosh, So I Married the Anti-fan)

Esta serie nos cuenta la historia de Cha Jin Wook y Yoo Mi, dos jóvenes que, después de conocerse en un complejo turístico, terminan pasando la noche juntos, sin embargo, al día siguiente ella desaparece dejándolo perplejo e irracionalmente molesto.

Tres años después, los dos se reencuentran cuando Yoo Mi comienza a trabajar en la empresa en donde Jin Wook es el director. En un inicio ella finge no recordarlo, por lo que él comienza a crear distintas situaciones para que ella admita lo que sucedió entre ambos.

Estas son otras series que puedes disfrutar con esta misma temática:

Strong woman Do Bong-soon (2017)

Hotel del Luna (2019)

Start up (2020)

King the land (2023)