Los Lobos, el Cártel de Sinaloa y el asesinato de Fernando Villavicencio; videos virales recrudecen la tragedia

Un corto video de origen desconocido, donde aparece un numeroso grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados, que se autoidentifica como la banda criminal Los Lobos y que se atribuye el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, se hizo viral en Ecuador, donde a la par surgió otro video desmintiendo la autoría del crimen y suena también el nombre del Cártel de Sinaloa.

EL PRIMER VIDEO VIRAL

En la primera grabación viral, de corta duración, un hombre lee un comunicado en una mesa rodeado de un nutrido grupo que exhibe fusiles y otras armas de guerra y, con su boca tapada por un pasamontañas, se escucha decir que el asesinato de Fernando Villavicencio es supuestamente por hacer recibido dinero del crimen organizado para la campaña electoral y no cumplir lo prometido.

Esta voz también lanza una advertencia sobre el especialista en seguridad Jan Topic, otro candidato presidencial que, al igual que Villavicencio, es enfático en ofrecer una lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, al que el Gobierno achaca en gran medida el auge de la inseguridad en Ecuador y de los homicidios.

Estos hombres armados y encapuchados dicen ser parte de Los Lobos, una de las bandas criminales más numerosas que operan en Ecuador y causante de la crisis de seguridad que atraviesa el país, así como de la serie de masacres carcelarias donde han sido asesinados más de 400 presos desde 2020 en enfrentamientos entre grupos criminales, que se disputan el control interno de las prisiones de Ecuador.

Los Lobos, así como otras bandas de crimen organizado que operan en Ecuador como Los Tiguerones o Los Choneros, tienen entre sus negocios ilícitos principalmente el narcotráfico y las extorsiones, según las autoridades.

La noche del crimen, surgió un video en el que presuntos miembros de Los Lobos se atribuyen el asesinato del candidato Fernando Villavicencio.

El grueso de esa violencia criminal se da principalmente en la costa de Ecuador, por donde pasa una de las principales rutas del narcotráfico, que ha hecho de los puertos ecuatorianos grandes trampolines para enviar a través del comercio marítimo grandes cantidades de cocaína a Europa y Estados Unidos.

El incremento de homicidios hizo que Ecuador batiese el récord de muertes violentas en 2022, con una tasa de 25.32 por cada 100,000 habitantes, la mayor de su historia.

EL ASESINATO DE FERNANDO VILLAVICENCIO

El asesinato de Fernando Villavicencio, al recibir varios disparos a la salida de un mitin en la tarde del miércoles, en Quito, ha conmocionado y consternado a Ecuador, y ha teñido de sangre la carrera presidencial de estas elecciones extraordinarias convocadas para el próximo domingo 20 de agosto, donde la campaña gira en torno a esta crisis de seguridad.

Villavicencio había denunciado en semanas anteriores amenazas de muerte en su contra, en medio de una preocupación generalizada en el país por la seguridad de los candidatos, luego de los recientes asesinatos también a tiros del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y de un candidato a asambleísta por la provincia de Esmeraldas.

El atentado dejó al menos nueve heridos, entre ellos una candidata a asambleísta y dos policías, y uno de los atacantes murió supuestamente por heridas tras intercambiar disparos con el personal que daba seguridad a Villavicencio.

Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, fue asesinato con disparos de arma de fuego al salir de un mitin.

Hasta ahora hay al menos seis detenidos por su presunta relación con el atentado, tras varios allanamientos realizados por la Policía en dos barrios de la capital ecuatoriana. Además, el presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, que no se presenta a la reelección en estos comicios, ha decretado tres días de luto nacional y un estado de excepción por 60 días a nivel nacional, para el despliegue de militares por todo el país que ayuden a resguardar la seguridad para lo que resta del proceso electoral.

LA PRESUNTA DESMENTIDA

Tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y la difusión del primer video viral de sus supuestos autores, surgió otro clip donde presuntos integrantes de la banda criminal conocida como Los Lobos desmintieron la atribución del crimen.

"Ecuador, no se dejen engañar. Nosotros somos el GDO (grupo de delincuencia organizada) Los Lobos, no nos tapamos las caras, nadie habla por nosotros y sí cumplimos con la paz", dice un hombre en el video, de origen desconocido, en el que aparece rodeado de varios sujetos más, vestidos de blanco.

"Dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del Gobierno o civiles y aclaramos que el video que circula en redes sociales, en el cual sale en un grupo de personas con sus caras tapadas, con rifles de asalto, haciéndose pasar como miembros de nuestra organización, es totalmente falso", apuntaron.

Quien hace de portavoz asegura que ninguno de los sujetos que aparece en el primer video viral pertenece a Los Lobos y apunta que con esto "queda en evidencia que otros grupos delictivos quieren desestabilizar al país, y hacer responsable a otros GDO, como el de nosotros, Los Lobos, de la tragedia que está pasando ahora mismo" en Ecuador, por lo que formuló un llamado a las autoridades para "que investiguen y den con los verdaderos responsables y no se dejen engañar por personas que hacen videos, tapando su rostro para no asumir la responsabilidad de sus actos, que atentan contra la seguridad del Estado en la ciudadanía".

EL CÁRTEL DE SINALOA

El miércoles, apenas unos minutos después del asesinato de Fernando Villavicencio, circuló el momento en que el aspirante presidencial había declarado a la prensa que su equipo recibió una "gravísima amenaza" de alias "Fito", líder de la banda criminal "Los Choneros", vinculada al narcotráfico. Además, había asociado a este delincuente con el Cártel de Sinaloa.

Al respecto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este jueves que "no hay elementos" que sostengan la versión de que el Cártel de Sinaloa estuvo detrás del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien murió el miércoles en un ataque en Quito.

“No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas", declaró AMLO en su conferencia mañanera.

Asimismo, López Obrador se sumó a la condena de países como Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, además de la UE, ONU y OEA, quienes exigen justicia por el crimen.