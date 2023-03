'Los laguneros son cálidos y entregados', la última entrevista de López Tarso a Torreón

El pasado 18 de abril de 2015, Ignacio López Tarso se presentó junto a Sergio Corona en el Teatro Nazas como parte de la obra Aeroplanos, siendo la última actuación de Don Ignacio en la Comarca Lagunera.

Este sábado, el primer actor se fue. México y Latinoamérica están de luto y es que él era uno de los más grandes artistas que ha dado tierra azteca. Su labor en el cine, el teatro y la televisión forjaron un legado que permanecerá por siempre.

Antes de llegar a Torreón en abril de dicho año, el histrión ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, que ahora también se ha vuelto la última que dio a “El Defensor de la Comunidad”.

En aquella entrevista telefónica, el artista se mostraba feliz de volver a Torreón y recalcó que la actuación siempre fue su mayor aliciente de vida. Él se casó con su carrera.

"Me siento muy pleno. Mi carrera me ha dejado muchas satisfacciones. La actuación me hace sentir de maravilla y me ha llevado a conocer gran parte de los escenarios de habla hispana", decía muy contento.

Don Ignacio informó que para él, siempre era un placer venir a tierras laguneras, en donde sabía que lo querían y lo querrán por siempre.

"El regresar a Torreón significa que verán un trabajo más de mi carrera y que les gusta mi presencia en su tierra. Siempre que voy para allá me reciben muy bien, además los laguneros siempre son cálidos y entregados", comentaba vía telefónica.

López Tarso aprovechó la charla para opinar de los problemas que aquejaban y siguen imperando en nuestro país. Él dijo que tenía fe de que saliéramos adelante.

"El mundo y México tienen grandes problemas, deseo que todos hagamos lo que nos corresponde para estar mejor".

Por último, el histrión recalcó en esa ocasión que trabajar con Sergio Corona era un lujo.

"Sergio es un excelente compañero, ya hemos trabajado en otras ocasiones en diferentes formas del arte... en televisión y teatro. Es un actor con gran trayectoria, estuvo en mi comité de la ANDA y lo aprecio".

Su última obra en Torreón

La puesta en escena, Aeroplanos, protagonizada por Ignacio López Tarso y Sergio Corona, se presentó con éxito el 18 de abril del 2015 en el Teatro Nazas.

Las actuaciones de López Tarso y Corona dejaron por demás satisfechos a los espectadores, quienes se deleitaron con una trama llena de alegrías, tristezas y recuerdos.

"Como cualquier vida humana que tiene de todo así es Aeroplanos, te hace reír o llorar", decía López Tarso sobre esta obra.

Al dar las 18:15 horas una "voz en off" dio la tercera llamada. Los histriones aparecieron en el escenario adornado por un sillón, lámparas, una bicicleta, dos sillas, un televisor antiguo y una batería.

Aeroplanos entregó la historia de dos amigos "Paco" (Ignacio) y "Cristóbal" (Sergio), quienes se conocen desde hace más de 70 años.

Su convivencia y sus anécdotas llevaron al respetable por un rico intercambio de humor, ternura y amistad.

Los diálogos de los artistas lograron que los asistentes conocieran a fondo el alma de "Paco" y "Cristóbal"; ellos compartieron los temores propios de su edad, al igual que sus ganas de vivir y hacer todo aquello que han dejado pendiente.

El final de la puesta en escena sorprendió a los laguneros, razón por la que ovacionaron de pie a Ignacio López Tarso y Sergio Corona.