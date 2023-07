Los jóvenes deben venir a quitarme mi lugar: Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa aguantó dos mundiales para jugar como titular en la Selección Mexicana.

En Alemania 2006 estuvo detrás de Oswaldo Sánchez y Oscar Pérez.

En Sudáfrica 2010, el "Conejo" Pérez fue quien le ganó la carrera.

Desde Brasil 2014 el portero no ha soltado el puesto en la Selección y afirma que no lo soltará, hasta que "venga un joven y me lo quite".

Memo Ochoa ha mencionado que tiene deseos, a pesar de su veteranía, de estar en una sexta Copa del Mundo, aunque solo ha jugado en tres, y no piensa ponérsela fácil a su competencia.

"Son los jóvenes los que tienen que ir a tocar la puerta, son los jóvenes los que tienen que mostrar las ganas de quedarse con mi lugar", dijo el portero del Salernitana en entrevista con Azteca Deportes.

Y se puso a él mismo como ejemplo: "Me tocó a mí venir y ganarme mi lugar, nadie me lo regaló, así que mientras me sienta bien y los entrenadores tengan confianza en mí, voy a seguir aportando en base a mi rendimiento".

Dejó en claro que se está en la Selección Mayor, "y la edad (cuenta con 37 años), no tiene nada que ver, no es una Selección Sub-20 o Sub-23. Mientras esté en nivel, me sienta en nivel y sea llamado, competiré, porque las puertas de la Selección siempre están abiertas".

En esta Copa Oro detrás de Memo Ochoa se encuentran Luis Malagón del América y José Antonio Rodríguez de Tijuana, quien entró en lugar de Car