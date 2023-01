Los estrenos de cine en Netflix para este año 2023

Desde películas de grandes directores como David Fincher, Wes Anderson o Juan Antonio Bayona a producciones llenas de estrellas como Chris Hemsworth, Gal Gadot, Nicole Kidman, Jamie Dornan o Jennifer Aniston, Netflix prepara un aluvión de estrenos de cine para 2023.

David Fincher vuelve tras las cámaras en "The Killer", adaptación del cómic homónimo, con Michael Fassbender convertido en un asesino en crisis, mientras que Wes Anderson se sumerge de nuevo en el universo de Roald Dahl en un proyecto aún sin título, que contará con Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes o Ben Kingsley.

Bradley Cooper afronta su segundo largometraje como director, "Maestro", centrado en la figura del compositor Leonard Bernstein. Lo protagoniza él mismo, junto a Carey Mulligan y Maya Hawke, y producen Martin Scorsese y Steven Spielberg, según un avance difundido este miércoles por la plataforma.

Entre los títulos internacionales destacan "Extraction 2", secuela de una de las grandes apuestas de acción de Netflix, con Chris Hemsworth en la piel del mercenario Rake; "Heart of Stone", una trama de espías protagonizada por Gal Gadot y Jamie Dornan, o "The Mother", con Jennifer Lopez como asesina a sueldo flanqueada por Joseph Fiennes y Gael García Bernal.

Entre la acción y la comedia, "Lift" contará con la española Úrsula Corberó y Kevin Hart lidiando con terroristas en un avión en pleno vuelo y, por otro lado, el actor Dev Patel debutará como director con "Monkey Man", un thriller sobre la avaricia y la venganza coescrito y protagonizado por el mismo Patel.

Los amantes de la comedia romántica tendrán una cita con Reese Witherspoon y Ashton Kutcher en "Your place or mine" y otra con Jennifer Aniston y Adam Sandler en "Muder mistery 2".

Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King hablarán de amor, sexo e identidad en "A Family Affair"; Haley Lu Richardson y Ben Hardy se enamorarán en un vuelo de Nueva York a Londres en "Love at first sight" y Jonah Hill narrará una historia de amor moderna y multicultural en "You people".

Los forofos de la ciencia ficción contarán con "Rebel Moon", lo nuevo de Zack Snyder, con Sofia Boutella defendiendo su colonia de tiránicos invasores galácticos; y con la distopía "Leave the world behind", escrita y dirigida por Sam Esmail y con Julia Roberts, Mahershala Ali y Ethan Hawke en el reparto. La producción ejecutiva de la película corre a cargo de Barack y Michelle Obama.

En el capítulo de filmes biográficos, "Nyad" narrará la gesta de la nadadora olímpica Diana Nyad que, a los 64 años, completó el trayecto de Cuba a Florida. Annette Bening, como la heroína, estará acompañada de Jodie Foster y Rhys Ifans.

En "Rustin", Colman Domingo se pone en la piel de Bayard Rustin, consejero de Martin Luther King Jr. que, por declararse abiertamente gay, fue obviado por el movimiento en pro de los derechos civiles que él mismo ayudó a construir. Y Regina King encarnará en "Shirley" a Shirley Chisholm, la primera congresista negra en presentarse a la presidencia de Estados Unidos.

Ya en el terreno documental, "Pamela, a love story" ofrecerá un retrato íntimo y de la icónica Pamela Anderson, desde sus orígenes hasta alcanzar su estatus de 'sex symbol' internacional, actriz, activista y madre.

El apartado criminal contará con Idris Alba de nuevo en la piel del detective Luther, pero esta vez en un largometraje "Luther: The fallen sun", en el que se deberá enfrentar a un nuevo asesino en serie que está sembrando el terror en Londres.

Benicio del Toro se apunta al género detectivesco en "Reptile", primer largometraje del director de videoclips Grant Singer, con Justin Timberlake y Alicia Silverstone. Y David Yates dirige a Emily Blunt, Chris Evans y Andy García en "Pain Hustlers", una trama criminal dentro de una farmacéutica en quiebra.

El español Juan Carlos Fresnadillo dirigirá a Millie Bobby Brown arrojada a las fauces de un dragón en la producción internacional "Damsel", que suma al reparto a Angela Bassett y Robin Wright. Y el 2023 también verá el debut en la dirección de Jonás Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón, con "Chupa", un mágico viaje en el que un adolescente descubre un chupacabras en el cobertizo de su abuelo.

Entre los títulos del cine familiar destacan "Chicken Run: Dawn of the Nugget", la aventura 'tecnomedieval' "Nimona", "The magician elephant" y una comedia de acción, "The Monkey King", entre otros.

En 2023 llegarán también "La sociedad de la nieve", de Juan Antonio Bayona, el filme sobre el accidente aéreo de Los Andes de 1972, basado en el libro de Pablo Vierci y "Hermana muerte", del maestro del terror español Paco Plaza.