Los desaciertos de Ángela Aguilar que le han costado el rechazo en redes sociales

La cantante Ángela Aguilar comenzó con el pie derecho su carrera gracias a su estilo y voz cautivaron en redes sociales y en las plataformas y todo iba de maravilla en su carrera hasta que a finales del año pasado hizo un comentario en redes que no fue del agrado de bastantes personas.

A finales de 2022, luego del triunfo de la Selección argentina en el Mundial de futbol, la cantante se mostró emocionada de que ganaran los sudamericanos.

"No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa, hoy todos somos más celestes que el cielo", posteó junto a varias fotografías en las que aparecía con un atuendo con los colores de aquella nación; esa publicación le valió comentarios negativos que a la fecha perduran.

Otra controversia que generó ocurrió en una historia que puso de Instagram en la que aparentemente, en un video, se burló de unos tenis económicos y enseguida mostró unos similares que ella tiene, pero de la marca Balenciaga.

Ángela Aguilar se mostró comiendo una hamburguesa mientras se encontraba en pleno arreglo para uno de sus shows.

Pero, la foto se llenó de comentarios con los que internautas le recordaron la polémica por decirse con raíces del país de Argentina.

“50% vegana, 50% carnívora”, “Una clara foto de desprecio a México”, “¿Y por qué no un taco? ¿eres 10% americana?”, “25% de Hamburgo”, “No es mexicana, es oportunista”, “Ahora burguesa salió”, “10% americana por comer burger”, se lee en el post.

Ahora, la cantante, de nueva cuenta está dando de qué hablar, ya que en una entrevista con Noticias 23 que de pequeña era, “muy americana para los mexicanos".

En esa charla, la chico mencionó que su infancia fue complicada, pues tuvo que compartir la mezcla de culturas.

"Yo me siento de las dos partes, de pequeña era muy americana para los mexicanos y muy mexicana para los americanos", empezó.

Al darse a conocer la entrevista, los usuarios en redes compartieron su postura y de nueva cuenta la atacaron: "Eres una ególatra"; "¿De verdad no tiene a alguien que le ayude?"; "Ser pocha no es ser gringa"; "O sea, que no tenía sangre argentina".