Los costos de pagar por una tesis en México

"Si tu trabajo es de 80 cuartillas, el precio sería de 11 mil pesos. Se realizaría en cuatro pagos. El primero, para comenzar; el segundo, luego de enviado el 25% del trabajo. El tercero, luego de enviado el 50% del trabajo; y, el cuarto, en un plazo de 60 días luego de enviado el trabajo completo o cuando es aprobado, lo que ocurra primero". Esta información se lee en uno de los documentos donde se ofrece la venta de tesis personalizadas para nivel profesional.

El mercado de tesis en México es una práctica común desde hace ya algunos años. Actualmente, parece que es como cualquier otro negocio ya que es fácil contactar a personas que se dedican a vender tesis, tesinas o proyectos escolares. Por ejemplo, si en el buscador de Google o de las diversas redes sociales tecleas "venta de tesis", podrás observar que te aparece una "amplia oferta" para realizar tu trabajo final de la carrera.

Generación Universitaria de EL UNIVERSAL contactó con algunos de estos grupos y personas que ofrecen hacer tu tesis a costos que van desde los cuatro mil hasta los 15 mil pesos por proyecto. Todo depende lo que se necesite, la urgencia y, sobre todo, de su manera de operar.

En un primer contacto con un grupo que se hace llamar SEA (Servicio de Escritura Académica) nos explicaron que calculan sus precios con base en "la cantidad de cuartillas aproximadas a realizar. Por ejemplo, si tienes que hacer 40 cuartillas, el precio sería 8 mil pesos en cuatro pagos", nos informaron.

En el documento que nos fue enviado se detallan sus precios: 40 hojas por 8 mil pesos y se tardan un mes en realizarlo. Además, cuentas con un plazo de 30 días para solicitar las correcciones y puedes liquidar en cuatro pagos. Si son 90 hojas, se cobran 12 mil pesos, tardan entre 8 y 10 semanas en realizar el proyecto y ofrecen 60 días para hacer correcciones. Se puede liquidar también en cuatro pagos.

Los representantes anónimos de SEA argumentan que, para que "todo sea transparente", se firma un acuerdo. "El contrato no es por redacción porque no tendría validez legal. Es por correcciones, aunque hacemos mucho más", se lee en la información enviada por SEA.

Pese a que en dicho documento hay errores gramaticales y de ortografía, ellos aseguran que lo que buscan es reducir el riesgo de que el trabajo esté mal hecho. Uno de los mecanismos para reducir estos errores es el "armado" de un índice con detalles como la bibliografía. Lo anterior para que el cliente lo apruebe antes de que se comience a escribir.

Sin embargo, sí hay deficiencias de orden metodológico y ético a la hora de elaborar la tesis. Por ejemplo, en SEA especifican que, si hay necesidad de trabajo o investigaciones de campo, ellos lo inventan o, bien, dan la opción de que esa tarea la realice el propio cliente.

Con todo, según la información obtenida por Generación Universitaria, en este servicio te garantizan la originalidad de los contenidos. De hecho, asegura SEA, se envía un reporte de que no se plagió la tesis e, incluso, orientan al cliente para que él mismo verifique que no existe plagio. Esto a través del uso de un software gratuito llamado antiplagiarism.net.

Personalizan tesis

En el país hay un sinfín de lugares que te ofrecen paquetes para la elaboración de tesis, como el "Paquete premium" de un grupo en redes sociales en el que se incluyen 100 cuartillas de desarrollo distribuidas en: protocolo de investigación, introducción, desarrollo de hasta cinco capítulos, recomendaciones, conclusiones, referencias bibliográficas y cuatro correcciones posteriores a la entrega, todo por cantidades del orden de los 8 mil pesos.

En otro paquete, al que llaman "Avanzado", se incluyen 50 cuartillas en las que se desarrolla el protocolo de investigación, la introducción, hasta tres capítulos, referencias bibliográficas y dos correcciones posteriores a la entrega. Este tiene un costo de cuatro mil 550 pesos.

Otro grupo consultado por este medio de comunicación ofrece una tesis por nueve mil pesos. Incluye "el proceso de investigación desde la selección del tema, la recopilación de fuentes de información y redacción, desarrollo, aplicación de instrumentos de investigación, metodología, análisis de los resultados, conclusión, citas, bibliografía y correcciones en el formato que tu universidad lo solicite".

Así, encontrar a alguien que realice tu tesis por ti es tan sencillo como enviar un mensaje a estas personas, quienes podrán entregarte el trabajo en solo cuatro semanas. Eso es muy poco tiempo si lo comparamos con lo que normalmente tardan los alumnos en realizar sus tesis, que va de los cuatro meses hasta los 24 meses, dependiendo la dedicación que cada estudiante le da a su proyecto de investigación.

Un dilema ético

Comprar una tesis no se encuentra clasificado como un delito jurídico. Por este motivo, los asesores de tesis consultados por Generación Universitaria coincidieron en que se trata más de una cuestión de ética profesional tanto de parte de los alumnos como de los profesores que asesoran.

Para el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Fernando Martínez Vázquez, es necesario que se eduque otra vez en cuestiones de ética, a los alumnos y los profesores.

"Se tiene que trabajar mucho en los temas de ética porque, si tú trabajas esa parte con los muchachos y les desarrollas las habilidades y una actitud de respeto, entonces, así se puede evitar todo este tipo de situaciones en el que gente compra sus tesis. Todo eso se evitaría si existiera una verdadera actitud ética y de respeto hacia el trabajo de los demás", aseguró el académico.

Para el doctor Abraham Lira, profesor de Posgrado en la Universidad Simón Bolívar, comprar una tesis es un asunto que afecta todos los "códigos de ética. Sin duda, como estudiante universitario o de posgrado el trabajo que se haga debe ser original. Eso es lo que no se está respetando".

Sin embargo, no todo recae en los alumnos, pues el académico Lira considera que, en las universidades, existe "un vacío legal en el que no hay un castigo, porque no hay un reglamento que sancione la compra de tesis".

"No basta con castigar el plagio, sino que se debería también castigar la cuestión de que tú le encargues o le pagues a alguien por realizar un trabajo que presentarás como tuyo", reiteró el profesor y también asesor de tesis.

Recurrir a la compra de tesis podría parecer una manera fácil para que los estudiantes logren obtener su título profesional. Sin embargo, los jóvenes deben dimensionar los riesgos que esto implica, señaló el doctor Lira.

Los académicos coincidieron en la necesidad de fortalecer los valores profesionales de la ética y la honestidad. Por el lado de las instituciones, el profesor Fernando Martínez propone una red de comunicación entre todas las universidades, públicas y privadas, en la que se informe el título de la tesis que trabaja cada alumno y cuáles son sus características, esto con el fin de evitar el plagio.

En contexto

La tesis ya no es la opción más popular para la titulación

Proporcionar más opciones de titulación ha sido algo positivo "porque ya no tienes que hacer una tesis obligatoriamente, solo si te nace", consideró el profesor de la Universidad Simón Bolívar, Abraham Lira.

Desde hace varios años, titularse por tesis ya no es la única opción. En las universidades mexicanas se han ido abriendo opciones para conseguir el título universitario. Por ejemplo, en la UNAM otras opciones son: por desempeño académico, curso de posgrado, actividad de investigación, trabajo profesional, informe de servicio social, actividades de apoyo a la docencia, entre otras.

De este modo, tener otras opciones de titulación "ha provocado que la tesis se convierta en el último recurso de titulación. Generalmente quienes hacen una tesis, en este momento, son quienes tienen verdaderamente muchas ganas de hacer una investigación y que quieren vivir el proceso de investigar", explicó el profesor Fernando Martínez.

El académico de la UNAM también señaló que muy pocas personas se titulan por tesis: "te podría decir que, de 10 alumnos, solo uno hace tesis. Todos los demás se titulan por promedio o por diplomado".

En la Universidad Nacional Autónoma de México, de acuerdo con información de su Dirección General de Administración Escolar, en 2021 la principal manera de titulación fue por ampliación y profundización de conocimientos, seguida de la opción de examen general y en tercer lugar, los estudiantes eligieron titularse por tesis o tesina.