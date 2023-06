A unas horas de que se celebre, el Día del Padre, en México, le presentaremos a los papás de los cómics de Marvel y DC Comics.

El caso más reciente que vio el público fue el de "Peter Parker" quien mostró a su hija "May", producto de su relación con "Mary Jane" en la cinta Spider-Man: Across the Spider-Verse.

En las historietas, con el paso del tiempo, "May" se convierte en "Spider Girl".

"Hombre Hormiga" en su álter ego de "Scott Lang" es padre de "Cassie Lang", quien también se vuelve heroína.

Justo, se le vio en la película de Ant-Man and The Wasp: Quantumania, en la piel de Kathryn Newton.

"Mister Fantástico" es padre de dos niños, "Valeria" y "Franklin Richards", siendo este último uno de los personajes más poderosos de Marvel. Su madre es "Sue Storm", la "Mujer Invisible".

Considerado uno de los dioses más poderosos del Universo, "Odín", tiene dos hijos. Uno le ha dado muchas satisfacciones y ese es "Thor", mientras que el otro, le ha sacado canas verdes, y no es otro sino "Loki".

El mutante, "Cíclope" también es padre. Su hijo es "Nathan Summers" conocido como "Cable". Su madre es "Madelyne Pryor", alias "La Reina Roja".

"Skaar" es el heredero de "Hulk". Lo tuvo con la extraterrestre "Caiera". Apareció en un capítulo de la serie She-Hulk.

Dentro del Universo de DC Comics, que acaba de presentar la película The Flash, en cines también hay bastantes progenitores.

"Batman" tiene varios hijos dentro de las diversas tierras de DC, sin embargo, los más conocidos son "Damian Wayne", el actual "Robin" y "The Huntress" ("Helena Wayne"), hija que tuvo en Tierra 2 con "Gatúbela".

El mayordomo "Alfred" de igual manera ha sido un progenitor para "Bruce Wayne", pues lo ha cuidado desde pequeño.

"Superman" cuenta con un hijo que no es otro, sino "Jonathan Kent", a quien procreó con "Lois Lane".

Debutó en los cómics en 2015 y ha sido protagonista de algunas historias con "Damian Wayne", bajo el título de los "Súper Hijos".

Dentro de la serie de televisión, Superman & Lois, "Jonathan" tiene un gemelo conocido como "Jordan".

En 2020, debutó en los cómics, "Andy Curry", la hija que tuvo "Aquaman" con "Mera".

La chica ha heredado los poderes de sus padres y según se sabe adoptará el mote de "Aquawoman".

El villano, "Deathstroke" ha tenido distintos hijos, entre ellos, "Rose Wilson".

Ella ha usado el manto de "Ravager" y se le ha visto en sagas y en la serie de televisión en "live action" de los Titans.