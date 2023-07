'LOS COAHUILENSES nos curtimos aparte'

La actriz, Isaura Espinoza, quiere mucho a Torreón y cómo no, si ella es también una orgullosa coahuilense.

Espinoza nació en Piedras Negras y luego dejó su tierra para buscar sus sueños profesionales en Monterrey y Ciudad de México, los cuales pudo concebir, pues cuenta con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión.

A propósito de su participación en la telenovela Eternamente amándonos, Isaura charló con El Siglo de Torreón y desde que supo que se trataba de un medio de su estado, de inmediato expresó su felicidad.

"Tengo familia en Torreón. Me encanta ir para allá. Los laguneros tienen ánimos maravillosos. Tengo una gran amiga allá, que es Adolfina Gutiérrez, una gran empresaria.

"Los coahuilenses somos personas que nos adaptamos a todo. Somos conscientes del calor, de la sequía, de la necesidad de llevar el pan a la boca en la familia. Somos personas que trabajamos mucho bajo el sol, que luchamos por salir adelante y que nos curtimos aparte".

En estos días, Isaura prepara una nueva obra de teatro con Alberto Estrella, con la que espera volver a la Comarca Lagunera.

"Es una novela literaria de Luis Zapata, que fue un escritor muy prolífico y fue pionero en tocar el tema de la diversidad de género. Nosotros hemos adaptado un texto para teatro y lo estrenaremos en el Teatro La Capilla de Coyoacán", contó.

Vía telefónica, la artista sostuvo que aunque su participación en Eternamente amándonos fue especial, ella la disfrutó bastante.

"Estoy entusiasmada de ver que esta novela ha sido un éxito. Me siento feliz por todos porque se ha hecho un trabajo maravilloso liderado por Silvia Cano, su primera novela sola, además de que ya tenía algunos años de no realizar novelas.

"Me halaga que ella me haya llamado para encarnar a 'Verónica', una psicóloga, una mujer que ayuda a "Ignacio" (Juan Martín Jáuregui) a que se dé cuenta de que ha pasado su vida queriéndose vengar, algo que no le ha dejado nada bueno", contó.

BIEN ESCRITO

Bastante entusiasmada, Espinoza compartió que su rol en este melodrama se escribió a la perfección.

"'Verónica' no le da atole con el dedo a 'Ignacio' como a veces suele pasar con los terapeutas que dan largas para que uno siga yendo. Conocí muchas personas que se pasaron la vida en terapia y no les funcionó para un carajo.

"La mejor manera de salir adelante de los problemas emocionales es tratarse con alguien que te sepa llevar, descubra tus valores y te cambie la vida; este personaje también me sirvió para darle valor a muchas cosas en la vida que en ocasiones demeritaba".

La nominada al Ariel a Mejor Actriz por El tigre de Santa Julia, mencionó que tanto ella como 'Verónica' son mujeres muy fuertes y francas.

"Nunca falta quien se enoje conmigo porque cree que le grito. Es que yo hablo fuerte y soy de voz grave. Creo que soy muy sincera y eso viene de familia. En este caso, 'Vero' de igual manera es directa, no se anda con medias tintas".

Isaura, quien está cumpliendo 50 años de carrera en Televisa, comentó que pese a que cuenta con una larga carrera, espera que llegue un personaje que impacte a la audiencia.

"Sí tengo ganas de hacer una novela en la que yo vuelva a hacer un protagónico. Hace mucho que no hago villanas. Es el momento de que se me tome en cuenta para realizar un personaje de peso".

Muchos artistas han intentado probar suerte en otras naciones. Al respecto, Isaura mencionó que ella prefirió quedarse siempre en su querido México.

"Nací en frontera, pude haber tenido nacionalidad estadounidense, porque antes no se podía tener dos como ahora. No me arrepiento de no haberme ido, aunque sí he trabajado en producciones que están en Latinoamérica".

A Espinoza se le preguntó qué tanto había sacrificado de su vida personal para poder triunfar en los escenarios. Tras un breve silencio, respondió que se perdió momentos especiales relacionados con su hijo.

"Sacrifiqué el no estar al lado de mi hijo durante los momentos más básicos de su vida y me refiero a su crecimiento. Me he pasado la vida trabajando. Muchos de sus cumpleaños los pasó él nada más con su padre. No me arrepiento porque ya está hecho, eso sí, cuando me quedé viuda me volví padre y madre a la vez. Les cuento que tengo un chico maravilloso".

Para Espinoza, cuidarse física y espiritualmente es vital, de ahí que su aspecto siempre se ha visto jovial.

"Trato de llevar una vida sana dentro de mi alimentación y vida diaria. Uno proyecta lo que trae adentro. Me siento bien, me siento en paz, plena y con armonía".