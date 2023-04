Ahora que son días de guardar y para algunos una oportunidad de tomar días de vacaciones para salir de la ciudad o simplemente para pasarla en familia. Su servidor, tenía algunos años que no visitaba la tierra que lo vio nacer, y debo decir que ya soy un fuereño en mi tierra, recuerdo cuando llegué a la Comarca Lagunera y me decían que "qué miedo el DF".

Era natural, tenía fama de ser un lugar sin piedad para quien no supiera manejarse en ella. Sin embargo, yo siempre argumentaba ahí y con conocidos de otros estados, que era un lugar muy calmado y en realidad tiene mucho que ver en cómo se comporta uno, porque ya sabes, los malandrines huelen el miedo.

Pero el Estado de México es otra cosa, casi siempre lo ha sido. Los índices de inseguridad desde que recuerdo son altos y es un lugar donde se teme a la autoridad, más que respetarla. Hay hasta videos en redes sociales con leyendas del tipo "Fui a Ecatepec y sobreviví" y otros chistes malos, lo digo con todo el respeto de los residentes de ese municipio y cualquier otro, la mayoría son gente trabajadora que se busca el pan cada día, el problema es que, si hay muchos delincuentes que, por lo general, es vox populi que trabajan en contubernio con la policía.

Mi hermano fue a recogerme al aeropuerto y de camino me iba contando acerca de los choca-choca, o montachoques como se les conoce más "formalmente". Resulta que son bandas que se dedican a provocar algún accidente vial de forma deliberada, por lo regular van en 2 automóviles, quien te provoca el accidente y otro de apoyo. Es decir, podrías ir manejando y se te cierra alguien, frena bruscamente o te pega desde atrás.

Por lo general es un automóvil chatarra, pero te obligan a detenerte por el temor más que al otro, al posible golpe que te provocan. Normalmente son golpes que "con polish salen", pero te amedrentan primero con evitar situaciones de papeleo con la policía y los seguros, pero dependiendo de cómo te vean, se pueden tornar agresivos intentando extorsionar y llegando al grado de asaltarte ahí mismo, golpearte o si te das a la fuga, perseguirte por la carretera. Esto último lo sé, porque mi hermano como varios primos míos han sufrido de lo mismo, personas trabajadoras que van a surtirse de materia prima a la Central de Abastos de Ecatepec y que, por los horarios en que operan estos comercios, no es fácil que alguien los auxilie.

Las recomendaciones que han dado es que no te alteres, que llames al 911, o a la policía local. Eso también yo pensaría, pero en el momento supongo que es complicado mantener la calma, más si te agreden entre varias personas, es de madrugada, es un lugar solitario, etcétera. Luego lees las noticias de lo que sucede, es común y parece que se ha normalizado, que, en algunas rutas de transporte público, las asalten un día sí y otro también, "ya se la saben" una frase que se ha viralizado en videos donde la gente es despojada de sus pocas pertenencias con las que viajan a su lugar de trabajo o donde la misma gente, harta, ha tomado la justicia por propia mano.

No queda sino estar alerta, pero qué feo que en lugares donde caminaste con toda tranquilidad, ahora te indiquen que mejor "no saques el celular" o "guarda eso, que no se vea", porque los malandrines andan al acecho.

