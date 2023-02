Los Chiefs continúan celebrando su campeonato en el Super Bowl LVII

Los Kansas City Chiefs fueron ovacionados este miércoles por miles de personas en el desfile de campeones de la NFL realizado en Kansas City, Missouri, luego de que el equipo venció 38-35 a los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LVII del pasado domingo.

"Antes de iniciar la temporada dijeron que estábamos en reconstrucción; no sé ni qué es eso. Por eso esto es para ustedes. Sólo quiero decir que apreciamos que estén aquí con nosotros y les digo que esto es sólo el principio", se dirigió el 'quarterback' Patrick Mahomes a la multitud que lo ovacionó.

Patrick Mahomes fue designado Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular y del Super Bowl LVII en el que lideró la remontada de 10 puntos con tres pases de anotación para conseguir el segundo anillo de campeonato en su carrera y el tercero en la historia de los Kansas City Chiefs.

El desfile de campeones realizado en Kansas City se efectuó a largo de Pershing Road hasta Union Station, terminal de trenes que funciona desde 1914, frente a la cual se montó un escenario para el acto final.

A lo largo del recorrido los jugadores de los Chiefs saludaron a la multitud abordo de una fila de autobuses descapotables desde los que exhibieron el trofeo Vince Lombardi y el premio MVP de su mariscal de campo.

Patrick Mahomes, el ala cerrada Travis Kelce, entre otros jugadores bajaron del autobús en varias ocasiones para saludar a los aficionados a los que acercaron el trofeo de campeón.

El centro Creed Humphrey presumió una playera con la leyenda "cero capturas" en alusión al gran desempeño de la línea ofensiva de los Chiefs que no permitió ninguna captura en el Super Bowl a pesar de que enfrentó a la defensiva de los Eagles que con 78 capturas de pasador se convirtió en la tercera con mayor número en la historia.

"Los que nos odian decían que los Chiefs no llegarían a playoffs, pero ellos no conocían a Patrick Mahomes y a este equipo que tiene la mejor ofensiva de la NFL", gritó Travis Kelce a la afición a la que invitó a entonar "Figth for you right" (pelea por lo que te pertenece), canción de los Beastie Boys que sonó en los altavoces.

"Estoy muy orgulloso de estos muchachos. No todos pueden presumir tener al mejor equipo del mundo, con los mejores jugadores del mundo, en la mejor organización de todas y sobre todo, a los mejores fanáticos. Los amamos", destacó el entrenador Andy Reid.

El evento cerró con el retumbar de tambores que fueron acompañados con el grito de guerra que distingue a los Chiefs cuando juegan en su hogar, el Arrowhead Stadium, cobijados por su gente, en el que todos simulan blandir un tomahowk (un tipo de hacha).