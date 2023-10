¡Los 80 estremecen A LA LAGUNA!

Después de 11 años de ausencia en la región, Mentiras volvió para deleitar a los laguneros amantes de la música, la cultura pop y las tendencias de la década de los ochenta.

Fue el Teatro Nazas, el recinto que recibió este montaje elaborado por José Manuel López Velarde y que ahora producen en conjunto Bobo y Gou Producciones.

El 4 de mayo de 2012, la puesta en escena se presentó en el mismo recinto con la fallecida actriz y cantante, Hiromi Hayakawa, quien dedicó parte de su vida a este proyecto, motivo por el que anoche, al término de la segunda función, se le rindió un tributo por parte de los actores, la producción y el público.

María León, Yahir, Georgina Levin, Lorena Vignau, Paloma Cordero y Mariana Almazzi integraron el elenco de Mentiras. Ambos shows, tanto el de las 18:00 y como el de las 21:00 horas, lucieron con una excelente asistencia, sumando cerca de tres mil personas.

Mentiras es el retrato musical de toda una época que a través de inolvidables canciones fue la escuela sentimental de toda una generación, que podría definirse como apasionada o intensa.

Tanto María como Yahir, dijeron en entrevistas previas con El Siglo de Torreón, que se encontraban emocionados de ofrecer Mentiras en la Comarca Lagunera, tierra que ambos aprecian bastante.

Pasadas las 17:00 horas, los laguneros comenzaron a arribar al Nazas dispuestos a pasar un buen rato con la obra, misma que, a diferencia de 2012, trae una nueva escenografía móvil con contornos de colores neón, sonido de alta tecnología y nuevos arreglos en los temas.

María Elena Vargas, se dio cita en el teatro con un look muy ochentero, compuesto por un saco rojo largo y un enorme copete que pudo acomodarse con spray fijador.

"No me lo van a creer, pero cada que voy a la Ciudad de México veo la obra. Calculo que con esta vez, serán ocho veces que la he visto y me encanta", dijo entre risas.

A diferencia de María Elena, el joven, Juan Carlos Silva, jamás había presenciado este musical, por lo que su expectativa era bastante.

"Nunca había tenido la oportunidad de ver Mentiras. Cuando vino en 2012, yo era un niño, pero ahora sí ya puedo verla", contó mientras mostraba su boleto en la fila E.

Al dar las 6:15 de la tarde, la primera función comenzó. El silencio sobresalió, pero en unos minutos la música y los diálogos de los personajes atraparon la atención del público.

Un misterioso asesinato, un peculiar testamento, cuatro mujeres con personalidades distintas, una desconcertante visitante, un confundido galán y una cascada de buen humor, son algunos de los elementos que se conjugan en la trama trazada en una línea del tiempo de 1979 a 1985, aunado a un musical presentado en forma de "medley" que incluyó temas representativos de los ochenta.

"Daniela" (Lorena Vignau), "Lupita" (María León), "Dulce" (Georgina Levin), "Yuri" (Paloma Cordero), "Manoela" (Paloma Cordero) y "Emmanuel" (Yahir) son los emblemáticos nombres de los protagonistas de este enredo musical que transportó al público a la época en la que sus novelas favoritas eran El maleficio o El camino secreto.

En el primer acto, sonaron muchos temas como Cuando baja la marea, Él me mintió, De color de rosa, ¿Cómo te va mi amor?, o Te estás pasando que en el pasado popularizaron Yuri, Amanda Miguel, Prisma, Pandora y Lupita D'Alessio, respectivamente.

Para el segundo segmento de Mentiras, el público gozó con infinidad de melodías, entre ellas, Quiero dormir cansado, Muñeca rota o Macumba, que se dieron a conocer en los ochenta en las voces de Emmanuel, Valeria Lynch y Verónica Castro.

María León demostró sus dotes de comedia con el personaje de "Lupita", lo que, según contó a El Siglo de Torreón, era un reto para ella. Yahir reafirmó que ha estudiado muy bien su personaje de "Emmanuel", ya que su interpretación fue muy buena; Paloma, Georgina, Lorena y Mariana de igual manera compartieron con los laguneros sus habilidades en la actuación y la música.

El respetable se fue feliz de la primera función y ahora tocaba a cientos de laguneros más, ver el segundo show.

Para saber

Más del musical:

*Durante más de 14 años, Mentiras ha sido considerada por los críticos como uno de los mejores musicales de México.

*El nuevo formato dirigido y producido por José Manuel López Velarde, La Teatrería, Bobo y Gou Producciones ha impactado por su nueva escenografía, tres kilómetros de luces neón y los vestuarios del elenco, así como sus voces.

*Es una de las obras que más funciones ha dado en la República Mexicana.

EL SIGLO DE TORREÓN/ Enrique Castruita