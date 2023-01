Lorena Herrera revela que durante casting con Sergio Andrade le pidieron quitarse la ropa

Ante las nuevas acusaciones que involucran a Gloria Trevi en Estados Unidos, se comenzó a revivir una entrevista en la que Lorena Herrera cuenta a Yordi Rosado el día en que acudió a un casting con Sergio Andrade, en el cual, la cantante de "Ábranse perras" le pidió que se desnudara mientras se llevaba a cabo la audición, pues de otra manera el productor musical la desemplearía.

Y es que la actriz y cantante habló públicamente de lo que pasó durante el casting al que acudió con Sergio Andrade. Sin embargo, el video que ahora circula en Internet, es sobre una entrevista que concedió a Yordi Rosado, para su programa "La última y nos vamos".

Durante su aparición en el programa de Unicable, Herrera confió a Yordi que ella se encontraba en un restaurante, en una época en la que no era famosa ni aparecía en la televisión, cuando Gloria Trevi se le acercó para expresarle que iba acompañada de un gran productor, el cual, acaba de verla y quería extenderle la invitación de realizar una audición para que se convirtiera en una persona famosa.

"Que en el casting me iba a poner a actuar de muchas diferentes cosas, me iba a poner a cantar, bailar y todo esto", recordó.

(FOTO: ESPECIAL)

Luego de que le hiciera tal ofrecimiento, Lorena se sintió halagada y aceptó la invitación, sin embargo, -recuerda- que Trevi agregó que, como parte de la audición, tendría que quitarse la ropa, argumentado que así eran los castings, pues Herrera le demostró su inconformidad ante tal petición.

"Me terapeó y me dijo: '¿A poco si te llamaran a ti para una película con Al Pacino y que hubiera una escena tú no te desnudarías?'", dijo Herrera que le expresó la cantante, a lo que contestó: "Bueno, pues si la escena lo justifica sí, claro".

De esa manera, Lorena recordó que fue muy “estúpida” al dejarse persuadir, pues sí acudió al casting, en el que recordó que luego dé un par de pruebas, Andrade le pidió que fuese a hablar con Gloria, que se encontraba en el baño del hotel donde había sido citada para la audición, y en el cual, supuestamente la cantante le pidió llorando que se quitara la ropa, pues de no hacerlo, ella perdería su trabajo.

(FOTO: ESPECIAL)

Finalmente, –recordó la estrella del reality "Siempre reinas"- accedió, pues su hermano se encontraba esperándola afuera del lugar y, además, recordó que era una mujer muy decidida, por lo que no tenía miedo, si Andrade intentase un acercamiento, de ponerlo en su lugar, pero eso no sucedió, pues recordó que el productor tuvo un comportamiento "muy correcto", y solo le pidió que caminara, levantara y bajara los brazos, y se diera la vuelta.

"Me dijo que caminara, que regresara y ya me dijo 'cámbiate'", declaró.

Luego de hacer esta declaración, Rosado le preguntó si, después de ese casting, la llamó, a lo que Lorena asintió, expresando que sí quiso que firmara un contrato con él, pero para ese momento ella había conoció a dos productores con los que ya estaba trabajando y que, al hablarles de Andrade, le advirtieron que era un hombre enfermo, motivo por el que se negó a firmar con el productor cuando este la volvió a buscar.