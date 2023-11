López Obrador asegura que regresará a Badiraguato antes de terminar el sexenio

Al manifestar "¡Que viva Badiraguato!", el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que antes de que termine su gobierno regresará a Badiraguato, cuna de Joaquín "El Chapo" Guzmán y otros líderes del narcotráfico, pues afirmó que le gusta visitar este municipio.

Al encabezar la ceremonia de inauguración de la carretera Badiraguato – Guadalupe y Calvo, tramo Badiraguato – Los Frailes, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que quiere regresar a este municipio porque no está de acuerdo con estigmas y con que se tache a las personas de "malas".

Aseguró que nadie nace malo, sino que son las circunstancias que llevan a "algunos" a tomar el camino de las conductas antisociales.

"Me da gusto estar aquí. Antes de que yo termine con mi mandato voy regresar. Hay algunos que no les gusta que venga a Badiraguato, pero a mí me gusta, fíjense. Ahora sí que 'mi gusto es' y saben ¿por qué me gusta? No estoy de acuerdo a los estigmas, no estoy de acuerdo en que tachen a la gente de mala cuando toda la gente, todo el pueblo, es bueno.

"No nacemos malos, todos nacemos buenos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, pero yo creo mucho en los seres humanos, creo mucho en la bondad de nuestro pueblo, por eso voy a seguir viniendo porque me siento muy orgulloso de ser mexicano, de estar aquí en Sinaloa, y de estar en Badiraguato", dijo.

Con esta próxima visita anunciada a Badiraguato, sumarían siete veces el número de visitas que ha hecho el presidente López Obrador a este municipio enclavado en la sierra de Sinaloa.