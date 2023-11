Lolita Cortés pide dejar de hablar del cáncer como algo 'terrible'; 'le meten miedo a la demás gente'

Lolita Cortés pide que las palabras "terrible" y "cáncer" dejen de ser asociadas, debido a que, en la actualidad, ya hay muchos avances médicos que permiten que las personas superen la enfermedad, así como le ocurrió a ella, pues a pesar de que en su mastografía no apareció ningún indicio de cáncer, fue a través de la mamografía que su doctor se percató de que la actriz tenía un tumor de grandes dimensiones en el seno izquierdo, lo que la llevó a ser sometida de manera inmediata a una mastectomía doble.

La tarde de este martes, la actriz participó durante la campaña de "#PonElPecho", emprendida por un famoso laboratorio, en que dieron a conocer la cantidad de mastografías que podrán financiarse gracias a la donación de la sociedad civil. Cortés fue invitada a participar en este evento, pues es una sobreviviente de cáncer de mama, del mismo modo que otras personalidades del medio que se dieron cita, como Daniela Romo, Martha Guzmán y Bettina Salazar.

Fue así que medios de comunicación, entre ellos el micrófono de Berenice Ortiz, se acercaron a Lola para preguntarle acerca de cómo atravesó este proceso, en el que se le retiró todo el tejido mamario, luego de que hace unos meses, su ginecólogo, el doctor Tulio Santarita, detectara en su mamografía la presencia de un tumor, momento en que la actriz hizo una petición que la prensa no esperaba.

Lolita pidió que dejaran de hablar de la enfermedad como de un suceso terrible, pues eso solo producía que las mujeres asocien la palabra con el miedo, lo que provoca que no se han chequeos oportunos que podrían alertaras a tiempo, en caso de padecer la enfermedad.

"'¿Por qué dicen ´terrible´?, en el momento que dicen ´terrible´, le meten miedo a la demás gente, por favor", destacó y explicó que la diferencia entre una enfermedad y un accidente es que las enfermedades son detectables y pueden prevenirse, lo que no ocurre en una situación inesperada, por lo que consideró que para que una dolencia dejara de ser considera como "terrible", solo se necesitaba realizarse estudios médicos rutinarios.

"Señores, quitemos esas palabras de la enfermedad, la enfermedad la tenemos que volver un poco más amable para no espantar a la gente, entonces se pueda hacer los estudios, que quiera hacerse los estudios, que no le tenga miedo a los estudios; nosotros estamos poniéndole ya un sello a la enfermedad, que de por sí es triste; tenemos que dejar de estigmatizar el cáncer como tal", destacó.

Sin embargo, la actriz expresó que solo se siente dolida cuando conoce el diagnóstico de cáncer de una niña o un niño, y no de una persona adulta, pues sabe que si se deja vencer es porque quiere, pues tiene todo en sus manos para luchar en contra de la enfermedad.

"A mí me duele que un niño tenga cáncer profundamente, pero una persona mayor que no se atienda y muera por cáncer porque no se atendió, no me da tristeza, eso no me duele; no quieren oír que tienen cáncer, no quieren oír que tiene cáncer, ¿por qué?, porque los primeros que dicen a la información (usan la palabra) 'terrible'", aclaró.

Cortés expresó que sí es válido tener días sensibles durante el proceso, reconociendo que ella "se rompió" en cuatro ocasiones, sin embargo, alentó a quienes padecen cáncer a salir adelante, por ellos mismos y sus familias.

Además, destacó que sus doctores le indicaron que tendría cinco años de remisión, lo que quiere decir que los síntomas que la enfermedad le dejó seguirán manifestándose a lo largo de este tiempo hasta que desaparezcan, del mismo modo que, luego de la mastectomía doble que vivió, ya no podrá llevar a cabo acrobacias, naturales en su oficio, sin embargo, destacó que ya no estaba interesada en hacerlas, pues todo lo que un día tuvo que demostrar para hacer válido su talento ya lo hizo.

"Hoy por hoy, yo solo tengo cinco años de remisión; cuidarme perfectamente, alimentación sana, hacer ejercicio, que ya me dieron permiso de regresar a bailar, al fin, y mantenerte fuerte, no hay de otra", recalcó.