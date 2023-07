Lola Cortés revela que a Televisa 'ya no puede entrar ni a cobrar'

Lolita Cortés fue la más sorprendida cuando la enteraron de que a Televisa ya no podía entrar, sin embargo, la actriz y cantante no conoce el motivo por el que la televisora de San Ángel la desairó, de tal manera que ni siquiera ha podido cobrar los últimos trabajos en los que participó, por lo que ya corre el rumor que el motivo por el que prescindieron de sus servicios fue porque participó en una producción de la competencia, al convertirse en la conductora principal de "La Palabra Secreta: Password", programa de concursos de TV Azteca.

La famosa cantante fue una de las tantas figuras que se dio cita en el estreno de "El mago (The wiz)", producción de Juan Torres, protagonizada por Lucerito Mijares. Por su paso por la alfombra roja, Lolita se dijo muy emocionada por el debut de la hija de Lucero y Mijares pues, aunque reconoció que la familia de la joven se ha dedicado toda la vida a la música, es la primera integrante que se decanta por la comedia musical, lo que ha demostrado la gran pasión que tiene por el arte, pues se dijo testigo de la lucha de Lucerito por conseguir el papel de Dorothy Gale.

"Sé cuánto le gusta el teatro, sé la cantante que es y el ser humano tan divino que es, precioso, deseo obviamente que esto dure para siempre; tú la ves todos los fines de semana porque quiere estar en el teatro musical, ayudando en vestuario, ayudando en pelucas, ayudando en maquillaje, o sea... esta es su pasión, esta es su vida", destacó.

La admiración que Cortés expresó que siente por Lucerito fue tal que indicó que, para ella, sería un placer que la joven le diera la oportunidad de guiarla dentro del mundo del teatro. "Yo, por dios, si a mí ella me diera la oportunidad de poder ser su maestra, si la vida me diera la oportunidad, sería un honor de mí parte y, si no su maestra, que sepa ella que aquí estoy para cualquier cosa que necesite", puntualizó.

Sin embargo, no fue de todo lo que habló pues, cuando Eden Dorantes y otros reporteros que se concentraron en la alfombra roja le preguntaron acerca de qué proyectos tenía en puerta, la cantante sorprendió al revelar que su estadía en Televisa era incierta. Esta declaración tuvo lugar cuando Dorantes la cuestionó acerca de si formaría parte del nuevo reality de "Las estrellas bailan en ´Hoy´", show del que ha fungido como juez en sus ediciones pasadas pero, al escuchar esa pregunta, Cortés trastabilló antes de dar una respuesta.

"Uy, mi amor, pues es que... por ahí me dijeron que ya no puedo entrar ni a cobrar, así que ya, ¿qué te digo? No lo sé".

Además, prefirió no dar ninguna respuesta cuando le preguntaron si la televisora aún adeuda alguno de los pagos que le corresponde por su participación en uno de sus proyectos: "No te digo más, ahí queda".

Finalmente, mostró una postura conciliadora frente a las tensiones con Televisa, asegurando que hay ocasiones en que ocurre así, pero que no tiene ningún problema con que en este momento no se le abran las puertas: "Esta es una montaña rusa, hay que agarrar los momentos, y hay que saber cuándo descansar, cuándo prepararte, cuánto regresar y cuándo saber retirarte, es así", dijo con una sonrisa en el rostro.