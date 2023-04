¿Lo recuerdas? Protagonista del live action de Peter Pan se convirtió en padre

Aunque no lo parezca, han pasado dos décadas desde que "Peter Pan" se estrenó en el cine, convirtiéndose en un éxito total en taquilla, y como Jeremy Sumpter no se trataba más de un actor que dio vida al niño eterno, como todas y todos, él también creció y ahora tiene 34 años y ha recibido una de las mejores noticias de su vida, pues hace una semana dio la bienvenida a su primogénita y la famosa estrella infantil no se ha limitado a la hora de externar la gran felicidad que ahora lo alberga.

Jeremy Sumper, mejor conocido como el actor infantil que dio vida a "Peter Pan" en 2003, quedó tatuado en la memoria colectiva de niñas y niños que crecieron vieron esta cinta, dirigida por P.J. Hogan, la cual llegó a las taquillas -al recolectar más de 130 mdd- de nuestro país en la primavera de 2004, con un trailer musicalizado nada más y nada menos con el exitoso tema de Coldplay, "Clocks"; sin embargo, luego de esta cinta fue poco lo que supimos de él.

Pese a que el actor debutó desde el año 2001 y participó en diferentes cintas hasta el 2014, en realidad, su película más exitosa fue donde dio vida a "el niño que no quería crecer", la cual grabó cuando tan sólo tenía sólo 14 años y a 20 años de que se convierta en una estrella mundialmente, Jeremy sorprendió a sus seguidores con una gran noticia en redes sociales; ¡se convirtió en padre!

Jeremy compartió una serie de fotografías con la que presentó a su hija recién nacida, Lucy Snow, con sus más de 500 mil seguidores, donde sale tomándola entre sus brazos, acompañado de un sentido mensaje en donde indica los sentimientos que ha experimentado en esta nueva etapa como padre primerizo: "¡¡¡Está aquí!!! ¡Y ella es hermosa! ¡Como su mamá! Me di cuenta de que antes de hoy nunca he amado realmente nada en mi vida... Nada se compara".

Además, Sumpter dio alguno de los pormenores del nacimiento de su pequeña, al indicar que pesó ocho libras con ocho onzas.

Lucy Snow es fruto del matrimonio de Jeremy con la actriz Elizabeth Treadway con quien se casó el año pasado, luego de entregarle un anillo de compromiso en agosto pasado.

Pese a que ambos se dedican a la actuación, anteriormente Elizabeth y Jeremy han relatado que se conocieron en un karaoke. Fue en octubre del 2022 cuando contrajeron nupcias en una ceremonia que ambos han denominado como "el mejor día de sus vidas".

"Me casé con el amor de mi vida con todos mis amigos y familiares más cercanos allí para mirar. ¡Fue absolutamente perfecto!", escribió el actor en el marco del día de su boda para, más tarde, en diciembre pasado anunciar que estaba en espera de su primer bebé.

Hasta el momento, ya son los miles de comentarios de sus fans que le han extendido sus felicitaciones, llamando a Lucy Snow como la pequeña Peter Pan.