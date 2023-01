Lo que se sabe del caso de María Ángela Olguín

El sábado 21 de enero de 2023, la joven María Ángela Olguín Bustamente fue localizada en el Estado de México en el municipio de Nezahualcóyotl, en avenida Carmelo Pérez y avenida 12 en la colonia Las Águilas.

Hasta ese momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no había precisado si su ausencia fue voluntaria o se trató de un delito.

Luego de su aparición y tras realizar su valoración médica, María Ángela fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía capitalina.

María Ángela al ser atendida por paramédicos al ser localizada

"De acuerdo con los primeros informes, la persona menor de edad fue ubicada en Nezahualcóyotl, Estado de México, con el apoyo de una Célula de Búsqueda de Personas de ese municipio, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, la trasladaron a la Ciudad de México", se lee en el comunicado.

Asimismo, la FGJ difundió un video, a través de sus redes sociales, donde se observa a María Ángela reunirse con sus familiares en las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas.

La adolescente de 16 años desapareció la tarde del jueves 19 de enero a plena luz del día y ante los ojos de cientos de personas, cuando su madre entró a los baños que están a lado del Metrobús en el paradero Indios Verdes, dejándola afuera esperándola y cuando salió ya no estaba.

Por la desaparición, familiares de la víctima bloquearon dos días consecutivos la autopista México-Pachuca para exigir su aparición con vida.

¿En qué condiciones encontraron a María Ángela?

A pesar de que la fiscalía capitalina no ha confirmado que se trate de un delito su desaparición, el periodista Carlos Jiménez señaló que la joven fue localizada en una zona de juegos abandonados del municipio de Nezahualcóyotl, lugar donde presuntamente han dejado otros dos cadáveres.

"Alguien la dejó. Vecinos la ayudaron", escribió en su cuenta de Twitter.

También mencionó que la joven habría sido encontrada desnuda envuelta en una bolsa negra de plástico.

"Estaba desnuda, envuelta en una bolsa negra de plástico". Aún indaga cómo llegó ahí. La @FiscaliaCDMX la buscaba tras desaparecer con un hombre en el @MetroCDMX I Verdes", escribió el periodista.

¿Qué dijo María Ángela tras ser encontrada?

Tras ser localizada en el terreno baldío en Neza, María Ángela supuestamente le dijo a los policías que en el lugar en donde estuvo privada de su libertad había más personas secuestradas.

"Lo que ella dice es que desde allá de Indios Verdes se la llevan, de la Ciudad de México, y que ahí donde la tenían había más menores, no dice cuántas, no dice dónde, obviamente está desorientada. Lo que ella dice dentro de su temor, pues es que había más personas, niñas, jóvenes, mujeres donde ella estaba", dijo Vicente Ramírez, director de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl.

La adolescente narró a los elementos de la corporación nezatlense que después de que se la llevaron por la fuerza mientras estaba afuera de los sanitarios del paradero de Indios Verdes, donde esperaba a su mamá, la mantuvieron incomunicada en un sitio del que desconoce su ubicación.

"De acuerdo con lo que ella dice, sí (la tenían cautiva), obviamente no dice dónde porque la sacan desorientada y así la dejan", comentó el titular de Seguridad Ciudadana de Ciudad Neza.

Las autoridades municipales realizan una revisión de la ruta que siguieron los presuntos captores de María Ángela, a través de cámaras de vigilancia del gobierno local y particulares de vecinos.

"Seguimos buscando para poder establecer si fue a bordo de qué transporte, vehículo, camioneta, lo que haya sido, pero hasta ahorita solamente posibilidades, no tenemos la seguridad, en ese espacio (donde la encontraron) no hay una cámara que dé hacia allá para poder decir mira aquí está el momento donde la dejan, no lo tenemos, pero sí algo que por horarios nos permita establecer qué vehículo pudo haber sido donde la trajeron", explicó.

Supuesto video muestra a hombre en paradero Indios Verdes

El martes 24 de enero 2023, en redes sociales circuló un video en el que supuestamente aparecía un hombre que jalaba del brazo a María Ángela en el paradero Indios Verdes y metros más adelante se encontraba una camioneta blanca. Sin embargo, las imágenes no son nítidas.

María Ángela sintió que la picaron en Metro Hidalgo

En entrevista con el periódico "El País", Rocío Bustamante, la madre de María Ángela Olguín comentó que su hija sintió un piquete en el brazo y posteriormente, cuando ella entró al sanitario, un hombre se llevó a su hija.

De acuerdo con la declaración de la madre, el día jueves 19 de enero, estuvieron realizando papeleo en el Colegio de Bachilleres en Taxqueña, presuntamente cuando iban de regreso a su casa en Ecatepec, María Ángela "sintió que alguien le picó el brazo".

Rocío explicó que el piquete sucedió en el Metro Hidalgo, "En ese momento le revisé el brazo, pero estaba todo normal", y al no encontrar nada continuaron con su plática, hasta que llegaron al paradero.

María Ángela "se ausentó voluntariamente"

El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara López, informó que la investigación por el caso de María Ángela resultó en que la menor se ausentó voluntariamente y que no se trató de ningún delito.

(ARCHIVO)

En un mensaje a medios, el vocero señaló que la menor se dirigió hacia el campamento de un colectivo en Bellas Artes en donde le brindaron apoyo. Incluso, Lara mostró imágenes en donde señaló que María Ángela estuvo caminando en las inmediaciones de la Alameda.

Según la fiscalía, durante su estancia en el campamento, María Ángela refirió a una de las integrantes, que tenía la intención de visitar a una persona en un domicilio localizado en las inmediaciones del sitio donde fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl.