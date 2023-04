Lo que cuentan son las causas y son las banderas de la sociedad: Dante Delgado, coordinador nacional de MC

En entrevista para Lado B de la noticia, el senador Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), dialogó sobre el proceso electoral en Coahuila y Estado de México, la ruptura con Andrés Manuel López Obrador y el panorama del partido en las elecciones.

Este Lado B surge, senador, con el objetivo de ampliar el análisis de lo que se informa en el periódico. Nos llama la atención que no se haya anunciado un candidato a la gubernatura de Coahuila, ¿por qué se da esta situación?

Para cualquier persona que tenga el mínimo de análisis político debe advertirse por qué en el Estado de México sí van juntos todos los aliados del presidente y en Coahuila no. Para nosotros es muy claro que hay un entendimiento entre PRI y Morena, llamamos nosotros ‘PRIMOR’, donde dan facilidades para que pueda tener un margen mayor aquí la coalición formada por los partidos tradicionales y, por otra parte, los acuerdos que se construyen a través del señor Moreira en acciones inconfesables, donde se dan acciones regresivas en la Cámara de Diputados.

Aquí no van juntos todos los partidos. Si suman ustedes los votos que traen todos los partidos y los que trae la otra coalición de los partidos tradicionales, la diferencia no sería tan amplia.

Usted antes apoyaba a Andrés Manuel López Obrador y hubo una ruptura, ¿por qué?

En primer lugar, lo apoyamos para jefe de Gobierno en 2000, candidato presidencial en 2006 y 2012. Cuando lamentablemente seis años después que se le había dicho que había que formar un nuevo partido, entonces decía que no porque iba a dividir al PRD, porque así es Andrés, está lleno de contradicciones por una parte, pero es muy consistente en la otra, lástima que no sea para buen Gobierno, él prefiere el atril en la plaza pública que el escritorio del ejercicio del poder público. Cuando él quiere formar su partido, después de 2012, empieza a hablar de la mafia del Poder y de todos los partidos, mencionaba al PRI, PAN, PRD, PT, Verde y también nos metía a nosotros. Yo el mensaje que le mandé es que recordara que cuando él había necesitado, había obtenido todo lo que le pudimos dar…acompañamiento cuando muchos no estaban con él. A mí se me hace un acto de profunda deslealtad no tener el mínimo de gratitud y en ese sentido empezamos a tomar distancia.

(VAYRON INFANTE)

¿No tienen candidato a la gubernatura pero sí van por algunas diputaciones?

Claro, porque es nuestra obligación participar en las elecciones del Congreso. Las 16 diputaciones que tiene el estado, las 6 que tiene Torreón, las que tiene Saltillo y las que están dispersas por el estado.

Veo que estamos ofertando un ejercicio de inclusión, hay mujeres, jóvenes, hombres, adultos mayores, hombres de campo, jóvenes, muy jóvenes, tanto mujeres como varones, que están dando la cara por un proyecto que le apuesta a darle voz a mujeres y hombres en el Congreso, a las causas de la sociedad, a las banderas que enarbolan organizaciones de la sociedad civil pero también personas en los derechos de igualdad, paridad, derechos humanos, a la diversidad, y también, para ser vigilantes de las acciones del titular del Poder Ejecutivo, porque eso es el Poder Legislativo, el contrapeso. En función de eso queremos ser la fuerza de mayor crecimiento en Coahuila y además de mayor presencia y representatividad con claridad en una agenda legislativa nacional que manifiesta derechos sustantivos para mujeres y hombres libres.

Movimiento Ciudadano se muestra como un partido donde todos caben, sin embargo, vemos muchos panistas y personas de otros partidos que se han sumado. ¿Qué opinión le merece?

Somos un partido que tiene claridad en un proyecto socialdemócrata. El estado de bienestar para la gente que carece de satisfactores y por otra parte, condiciones de políticas públicas claras para los y las emprendedoras, que generan oportunidades de mejor ingreso para quienes trabajan y oportunidades de empleo para las nuevas generaciones.

Hoy, más que ideologías, lo que cuentan son las causas y son las banderas de la sociedad. Hay que estar a favor de esas causas, de las mejores: el respeto al medio ambiente, el uso racional del agua, la lucha por la seguridad, el Estado de Derecho, el derecho a la cultura, la educación, la recreación, la salud (...) Son tantos los huecos negros de un gobierno incompetente que necesitamos llevar esas banderas a la lucha para que se corrijan, por eso Movimiento Ciudadano va a ganar la presidencia en 2024.

A partir de junio la sociedad nacional va a exigir más y Movimiento Ciudadano estará en posibilidades de ofrecerles ese proyecto.

Para 2024, ¿cuál figura considera que es la más representativa de MC a nivel nacional?

Lo que estamos construyendo en este momento es un ejercicio que lleva a un buen gobierno para México que es la construcción de seminarios donde se pueda construir una agenda ciudadana que permita el programa de gobierno 2024. Necesitamos hacer seminarios y talleres para que participen muchos actores de la vida pública en diferentes regiones y temas y además ampliarlo para que en los lugares más apartados podamos recoger sus opiniones y llevaremos el Movimiento Escucha a todos los rincones de México.

En ese momento, Movimiento Ciudadano es la única organización que está realizando este tipo de foros. Hace dos semanas tuvimos en Monterrey el encuentro sobre la Industria y el comercio y lo hicimos en Santa Catarina para significar el éxito de que ese municipio es el que recibirá la inversión de Tesla, que es una de las grandes promociones que ha hecho un gran gobernador joven, el más joven del país, Samuel García, por cierto, el mejor calificado junto con Enrique Alfaro en Jalisco.

Nosotros vamos a empujar en serio un proyecto por encima de las personas porque primero necesitamos tener una propuesta en términos de la ley, plataforma electoral y programa de gobierno pero debe ser soportada en la opinión de la gente, por eso construimos la agenda ciudadana 2024.

Tenemos a personalidades de alto nivel, está , por una parte, el trabajo a nivel de la sociedad emerge la figura de Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey; tenemos a Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara; tenemos a una mujer joven, Biby Ravelo, presidenta municipal de Campeche; tenemos al senador Clemente Castañeda, la senadora Patricia Mercado, está Jorge Álvarez Máynez y tenemos muchas figuras en el país. Somos la organización que más alienta la participación de jóvenes, de mujeres.

Movimiento Ciudadano es un partido que está en crecimiento y en expansión. Para 2024 hay encuestas y todo indica que todavía le va a alcanzar a Morena para ganar la presidencia de la República. ¿Cómo lo ve?

Nosotros creemos en el estado de bienestar y apoyamos la reforma para dar pensión a los adultos mayores, a las madres solteras, a las personas con discapacidad, becas a los jóvenes, pero le corresponde al Ejecutivo entregarlos. Lo que sucede es que ellos han dado una perversión en el manejo de entrega. Antes se entregaban institucionalmente (...) Fue con nuestros votos que eso es posible, nada más que ellos lo quieren capitalizar ahora, traen a los Siervos de la Nación, que les pagan mucho dinero, y quieren individualizar, como si fueran recursos del presidente de la República y son recursos públicos, es parte de los impuestos que nosotros pagamos.

Queremos una democracia participativa y una participación ciudadana en todos los órdenes de la vida y esa es una gran diferencia con ese gobierno incompetente, por eso vamos a ganar, porque vamos a ser la mejor propuesta, queremos llevar adelante prácticas de buen gobierno y vamos a dar resultados porque vamos a trabajar al lado de la sociedad y no en contra de ella, como equivocadamente lo está haciendo Andrés Manuel…él ha polarizado la vida del país.

¿Usted cree que López Obrador está reviviendo el pasado, al viejo PRI?

No lo creo, lo afirmo: lo peor del viejo PRI. Antes, en el viejo PRI, había decoro, trato respetuoso a todos los sectores y Andrés Manuel utiliza la institución presidencial para actuar sin recato alguno, utiliza palabras ofensivas, agresivas, contra ciudadanas y ciudadanos que merecen respeto de todos, y de manera especial de quien es el presidente de todos los mexicanos, aunque él, de manera facciosa, haya escogido ser el líder de menos de la mitad de la població

(VAYRON INFANTE)