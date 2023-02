'Le metí cuatro tubazos', Alfredo Adame rompe el silencio tras pelearse nuevamente en la vía pública

Fue la mañana de este jueves cuando Alfredo Adame se volvió tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video donde aparece nuevamente peleándose en la vía pública, esta vez con un sujeto a la mitad de una carretera en Ciudad de México.

En las imágenes se ve al actor recibiendo varios golpes con un tubo por parte del hombre, mientras que se encuentra en el piso siendo rodeado por varios sujetos que trataban de calmar la situación. A las pocas horas, el también presentador fue visto en el aeropuerto de Ciudad de México con un golpe en la cabeza, lo que provocó que al llegar a Villahermosa, su destino, fuera atendido por un médico.

En aquella ciudad, Alfredo dio sus primeras declaraciones y explicó lo que había pasado en esa mañana.

"Salí yo de mi casa (…) Tlalpan estaba congestionando, llego, me quedo parado y de repente, para sorpresa mía, se para el cuate que está adelante y me dice '¿pues qué te pasa?' y yo le digo '¿pues qué me pasa de qué?', y me dice 'pues es que le pegaste (al coche)' y yo le digo: 'no, yo no le pegué a tu carro, ni lo he tocado, el mío estaba separado', y de que él 'no, que tú lo hiciste y no sé qué'", explicó.

Tras este encuentro, Alfredo comentó que le ofreció una compensación económica de mil pesos al hombre, sin embargo, este aparentemente seguía discutiendo con el actor: "Yo le dije: 'mira, hermano, el mío está más bajo que el tuyo, no le pude haber hecho eso', él seguía discutiendo, y le dije: 'bueno, ¿crees que con mil pesos? Vámonos a un lado de la carretera y ahí detallamos, yo llevo prisa, voy al aeropuerto’".

"Cuando me bajo, muy agresivo el cuate, que esto y que lo otro, y le dije 'mira, aceptas los mil pesos o me voy, porque yo llevo prisa, yo ya necesito irme".

Posteriormente, el también conductor detalló que las cosas se pusieron más complicadas cuando el hombre sacó un tubo de su automóvil:

"De repente, el cuate saca un tubo, entonces voy a mi coche y también saco mi tubo y lo agarro a tubazos, le metí cuatro tubazos, y luego otros tres me agarran, uno me empieza a someter, y otro me agarró del cuello, todavía me querían romper el espejo, por eso me enchilé, me bajé y agarré el tubo, y ya al último llega otro cuate y me dice 'ya cálmate Alfredo, ya lo tupiste". Al último el actor relató que se subió a su coche y le aventó el dinero.

Cuando llegó a Villahermosa, fue atendido por un médico, sin embargo, negó que está herida se debía a su riña con el hombre.

"Me llevaron al doctor, pero mira, la verdad es que es una rajada, realmente la rajada me la hice con la puerta del coche, fuimos con un doctor, me revisó y me puso dos puntitos y me limpió", finalizó.

De acuerdo con el programa de Venga la Alegría, Alfredo estaría pensando en demandar al sujeto con el que se peleó.