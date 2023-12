LO MEJOR DEL 2023 POR

El 2023 está a poco de llegar a su final, un año que estuvo lleno de mucho contenido en diferentes áreas del mundo del entretenimiento, como el cine, la música y la televisión/"streaming".

Ni siquiera las huelgas en Hollywood evitaron los éxitos taquilleros como el fenómeno Barbie o la nueva entrega del mundo de Los Juegos del Hambre, "Balada de pájaros cantores y serpientes", solo por mencionar algunas.

En lo que a televisión y "streaming" se refiere, destacaron las series de televisión nuevas como The Last of Us de HBO, protagonizada por Pedro Pascal.

En la música, los mexicanos consiguieron destacar a nivel mundial, principalmente el regional mexicano, pues ha nacido una ola de estrellas pertenecientes a los denominados "corridos tumbados" como es el caso de Peso Pluma y Natanael Cano, en la música pop nacional aparecen Danna Paola, Kenia Os y Sofía Reyes. El plano internacional estuvo marcado por estrellas como Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Karol G, Bad Bunny y Drake.

Un año lleno de tanto contenido merecía tener una recopilación de lo mejor, es por ello que los editores de El Siglo de Torreón, hemos tomado la iniciativa de lanzar, a modo de listado, lo que consideramos "Lo mejor del año".

Si bien el punto de vista es personal, se tomaron en cuenta algunos criterios para considerar estos trabajos dentro de este listado que sirve además para celebrar un año lleno de trabajo y como un regalo para nuestros lectores que estuvieron al pendiente de nuestro contenido.

Los listados son en orden alfabético.

BARBIE

"Además de hablar de la lucha que se vive para reencontrarse con uno mismo, se habla de las luchas de género que existe en el mundo".

CASSANDRO

"La película biográfica del luchador exótico, Cassandro, ofrece al espectador una de las historias más conmovedoras del año".

TALK TO ME

"La película logra mantener tenso al espectador e impacta visualmente en momentos particulares".

JOHN WICK 4

"Y todo comenzó con un perrito. Sangre, venganza, lucha cuerpo a cuerpo, combate con armas, todo esto es parte de la más reciente película de JOHN WICK".

SPIDER -MAN: A TRAVÉS DEL SPIDER VERSO

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y una gran animación conlleva grandes resultados".

KILLERS OF THE FLOWER MOON

"La obra cuenta con una excelente dirección, un guion sólido, una fotografía impecable, una música envolvente y unas actuaciones magistrales".

MARIO BROS: LA PELÍCULA

"Con una espectacular animación y desarrollo de la historia, la musicalización fue la cereza en el pastel, ¿quién ya olvidó el famoso tema de Peaches?".

OPPENHEIMER

"La más reciente película del director británico Christopher Nolan, Oppenheimer, sin duda alguna, fue un espectáculo audiovisual que marcó las pantallas en este 2023".

PAIN HUSTLERS

"Con la actuación de Emily Blunt y Chris Evans, este filme proyecta la cruda realidad de la crisis de medicamentos para el dolor en Estados Unidos".

PAST LIVES

"Es la opera prima de la dramaturga coreana Celine Song quien en 105 minutos logra contar una historia sobre la cultura surcoreana, el amor y el destino".

V/H/S 85

"En esta entrega no solo podemos resaltar la mejora en la calidad de efectos, sino el trabajo creativo y de guion del que están impregnados cada uno de los metrajes".

NOWHERE

"Nowhere relata la historia de una mujer con nueve meses de embarazo que debe arreglárselas para sobrevivir en un contenedor que se cayó en medio del mar".

HUNGER GAMES: THE BALLADS OF SONGBIRDS AND SNAKES

"El regreso de Los Juegos del Hambre no decepcionó a los fans, prueba de ello son las dos semanas que se ha mantenido en el primer lugar de la taquilla estadounidense".

BEEF

(Netflix)

"Conocida en español como Bronca, la miniserie de 10 capítulos logra un equilibrio entre el drama y la comedia".

DAISY JONES & THE SIX

(Prime Video)

"Esta serie nos recuerda el amor, la lujuria y la música de los años 70's con la banda ficticia 'The Six' quienes, por azares del destino, se cruzan con Daisy Jones".

EL SHOW, CRÓNICA DE UN ASESINATO (Vix)

"A lo largo de esta serie, se logran observar a grandes periodistas del medio, además de momentos claves que marcaron un antes y un después en la televisión mexicana".

GEN- V (Prime Video)

"La serie 'spin-off' de The Boys desarrollada por Craig Rosenberg, Evan Goldberg y Eric Kripke ha ayudado a darle mayor popularidad a la sátira de los superhéroes".

JURY DUTY (Prime Video)

"La gran peculiaridad de esta comedia es que todos son actores, a excepción de su protagonista, quien, de hecho, piensa que está grabando un documental".

ONE PIECE (Netflix)

"Luego de varios fracasos por intentar llevar series de anime a la acción real, Netflix sorprendió este año con el proyecto al que se le tenía menos fe: One Piece".

SEX EDUCATION (Netflix)

"En esta cuarta temporada se pueden ver muchos cambios en la vida del elenco, una nueva escuela, nuevas políticas, nuevos trabajos, aventuras, desafíos, la pérdida de un ser querido, en fin…"

SHINGEKI NO KYOJIN (Crunchyroll)

"La batalla, que duró más de diez años, obtuvo su final en 2023, cerrando la mayoría de los puntos inconclusos y dando una cátedra de animación y guionismo".

THE BEAR (Star+)

"Es una cautivadora y energizante serie creada por el estadounidense Christopher Storer, cuya segunda temporada se lanzó este 2023".

THE LAST OF US (HBO)

"La serie es una batalla por la supervivencia y en cada capítulo se desarrolla la historia fraternal entre 'Joel' y 'Ellie', quien con el tiempo logra reblandecer la dureza de él".

2000- MANUEL TURIZO

"El colombiano hizo bailar a millones de personas alrededor del mundo este 2023 con grandes éxitos como La Bachata".

AfroLOVA'23 RELS B

"Impulsado por la imagen futurista de su álbum, el artista le canta a un estilo de vida positivo que encaja perfecto hasta para escucharlo a hora de bañarte".

BUT HERE WE ARE- FOO FIGHTERS

"El álbum transmite el sentimiento de duelo y dolor de los miembros del grupo, especialmente de Dave Grohl… Sirve como un homenaje a Taylor Hawkins y Virginia".

COLMILLO DE LECHE- CARÍN LEÓN

"El recientemente ganador del Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Norteña está para cantarlo en el karaoke; por si te rompieron el corazón y por si no, también".

CRACKER ISLAND- GORILLAZ

"Cuando se pensaba que ya no podría haber más historia con Gorillaz, su más reciente álbum llegó para demostrar que la banda ha sabido adaptarse a los cambios y la actualidad".

DID YOU KNOW THAT THERE'S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD- LANA DEL REY

"Lana del Rey sigue sonando retro, sigue siendo ese su sello y su inspiración, y sus letras siguen declarando sus sentimientos más profundos y ocultos".

ENDLESS SUMMER VACATION- MILEY CYRUS

"Representa muchas cosas a la vez, pero sobre todo un nuevo comienzo, pues culmina sus experiencias y fortalezas, con una variedad de enfoques sónicos integrados en esa combinación".

ESQUINAS- BECKY G

"La cantante deja atrás el urbano que le ha dado fama mundial y explora la música con la que creció, va a sus raíces mexicanas con sonidos como el corrido, la banda y el norteño".

GOLDEN- JUNGKOOK

"GOLDEN de Jungkook cuenta con diversas mezclas en sus sonidos, los cuales tienen gran influencia de artistas como Justin Bieber, Charlie Puth y Michael Jackson".

GUTS- OLIVIA RODRIGO

"El segundo álbum de Olivia rompió su miedo del 'one-hit wonder', pues en su primer día en Spotify alcanzó 60,4 millones de reproducciones, convirtiéndose en el décimo mejor debut de una artista femenina".

HACIÉNDOLO FINO- ALEMÁN

"Alemán muestra madurez tanto en la personalidad, como en el estilo musical, que no tiene miedo de mezclar temas de jazz, rock, guitarras acústicas con pesados beats de trap y hip hop tradicional".

STAY RAD - TOM MCGUIRE & THE BRASSHOLES

"La banda de funk-soul deleita con su segundo álbum con tanto entusiasmo como cuando realizaron su primer concierto en vivo".

THE LAND IS INHOSPITABLE AND SO ARE WE- MITSKI

"Es el séptimo disco de la compositora indie nipo-estadounidense Mitski, contiene una formalidad y añoranza por el amor propio y el que le podemos expresar a los demás".

THIS IS WHY- PARAMORE

"Paramore regresó luego de 5 años sin un disco con sonido refrescado, aunque lejos de sus orígenes demuestran que siguen con el alma de rebeldes".

PRISMARAMA- LEÓN LARREGUI

"León Larregui se convierte en el remero de un viaje desde las orillas de un cuerpo de agua hasta las profundidades para tomar lo que ahí guardamos y mostrarlo a la superficie".