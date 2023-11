Lo invade la

Al actor lagunero, Markin López, se le ha visto en papeles de comedia o drama, pero ahora se encuentra ante un gran reto, ya que se pondrá en los zapatos de un villano dentro de una historia sobrenatural.

Markin forma parte de la nueva versión de El Maleficio, que se estrenará este lunes por Las Estrellas a las 21:30 horas, en lugar de la bioserie de Gloria Trevi, Ellas soy yo.

El artista, famoso por sus roles en Club de Cuervos y Vecinos, charló con El Siglo de Torreón, de la novela y del empuje que han tenido deportes como el basquetbol y el beisbol en la Comarca.

En la trama, Markin encarnará a "El Capitán", quien está muy ligado al personaje de "Enrique de Martino" (Fernando Colunga).

"Es un personaje muy interesante. Ahora sí me tocó hacer un malo, malo, malo. Este sí es malvado, hace fechorías. Es miembro de una secta que está a consagrada a un demonio, el cual brinda poder y dinero a la organización.

"Y es entonces 'El Capitán' a quien mandan a hacer los trabajos sucios, como es jefe de policía de la Ciudad de México, pues tiene muchos contactos. Es muy seco y va a lo que va", manifestó vía telefónica.

Bastante entusiasmado, el lagunero se mostró agradecido con los productores, en este caso con José Alberto Castro, por darle la oportunidad de encarnar papeles que enfrenten retos complicados.

"Gracias a Dios, como que la vida me ha puesto personajes bien diferentes cada vez. "El Güero" Castro, con quien estuve en Cabo, confía bastante en mi trabajo y me ha dado la oportunidad de explorar diversos matices dentro de la actuación. Me da gusto saber que la producción confía en mí".

Aclaró el artista que esta versión de El Maleficio es muy distinta a la que presentó el fallecido Ernesto Alonso en 1983.

"Fue hace 40 años. Irremediablemente, tenía que pasar por un proceso de adaptación, primero por la temporalidad y segundo, por las problemáticas que hay hoy en día. Les cuento que por medio de la Inteligencia Artificial veremos a Ernesto Alonso. El cuadro también es el mismo que se usó en la novela del 83".

Admitió también el actor que elaborar series o novelas con contenidos de ficción, en este caso, relacionados con lo sobrenatural, siempre es complicado.

"Como es sobrenatural, a veces son cosas que no entendemos y el actor siempre está acostumbrado a buscar explicaciones para de ahí ejecutar sus papeles con verdades fundamentadas. Aquí vamos a ver cómo se consagran a un ente maligno con plena voluntad. Nos hemos apoyado en los avances tecnológicos".

Informó Markin que El Maleficio no será una serie, sino una telenovela. "Eso nos lo dejó muy en claro Jorge Alberto Castro. Estamos haciendo una novela, tiene valores de producción muy cercanos a una serie, pero repito, es una telenovela".

En la actualidad, bastantes escenas de los melodramas trascienden en redes sociales y Markin tiene la seguridad de que ocurrirá lo mismo con esta nueva producción.

"Están sacando muchos instantes de las novelas en TikTok, publican ahí cosas, ahí los chavillos ven los clips de las novelas; claro, de manera sintetizada".

Por otro lado, comentó López que tras finalizar las grabaciones de El Maleficio cambiará de foro en Televisa para comenzar a realizar la siguiente entrega de Vecinos.

"En enero grabamos Vecinos y como en mayo o junio se estrena. Estoy contento de cerrar el año con trabajo. He tenido una racha en la que no paro y lo bueno es que no sigo en lo mismo, me dan oportunidad de explorar".

Como es sabido, Markin le va al equipo de casa, el Santos Laguna, sin embargo, lamentó que en este 2023 su productividad ha sido baja.

"Han tenido un muy mal año. Creo que lo mejor es que no califique a la Liguilla. Al Santos le urge una reestructuración, esa es mi opinión".

En contraste, López alabó el desempeño que han tenido el basquetbol y el beisbol en los últimos meses en la región.

"Yo me quedé impresionado. Me confieso villamelón. Me subí al barco de los Algodoneros, hasta acá en Ciudad de México se sentía la emoción. Me da mucho gusto que existan otras formas de entretenerse y de fomentar el deporte en la Comarca Lagunera".