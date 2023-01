'Lo ideal sería que existiera un horario metropolitano de alcohol', considera alcalde de Torreón

El Municipio de Torreón enviará un mensaje de orden en términos de la homologación de horarios para la venta de alcohol y de sumar a la Zona Metropolitana de La Laguna.

El alcalde Román Alberto Cepeda González consideró que no se puede dar marcha atrás a decisiones que ya han dado resultados en Torreón, esto con relación a lo que declaró el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, de que no se autorizará ningún giro de los que, en su momento, dañaron a la ciudad, como los casinos y giros negros, además de que no se flexibilizarán horario para la venta de alcohol.

"Si otros municipios están analizando esa posibilidad, adelante, nosotros no vamos a dar marcha atrás a lo que nos ha dado resultados para tener orden, seguridad, respeto, y que podamos tener un control, no solamente en horarios sino en movilidad, en el tema de transporte y todo", expresó.

El edil consideró que lo ideal sería que existiera un horario metropolitano en este sentido.

"Yo propuse, desde antes de tomar protesta, siendo alcalde electo y ya como alcalde, homologar algunos criterios en la Zona Metropolitana, particularmente en los cuatro municipios que estamos conurbados, que tiene que ver con seguridad, criterios homologados en seguridad, en movilidad y en desarrollo económico, para no estar peleando por empresas, luego, que nos benefician a La Laguna, y que por estar en una competencia interna, luego se van a otro lado", comentó.

Dijo que esos criterios, coordinados también con el tema de transporte, pueden avanzar mucho.